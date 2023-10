Ecco la nuova Ferrari 296 Challenge: caratteristiche e scheda tecnica

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la Ferrari ha presentato ufficialmente la 296 Challenge, vettura che a partire dal prossimo anno diventerà il nono modello protagonista del campionato monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Si tratta di un'auto che rappresenta una vera e propria evoluzione del concetto di vettura destinata a questa competizione, con profondi interventi rispetti al modello stradale 296 GTB pensati per ottimizzarne l'utilizzo in pista.

Ferrari 296 Challenge

TANTE NOVITA' Per la prima volta nella storia del campionato, la Ferrari 296 Challenge adotta un motore V6 invece del tradizione V8. Si tratta di un propulsore deibridizzato rispetto alla 296 GTB capace di springionare 700 Cv, con una potenza record per il segmento di 234 Cv/l. Dal punto di vista aerodinamico sono introfette soluzioni derivate dalla 296 GT3 che hanno permesso di raggiungere livelli di carico verticale senza precedenti. A questo risultato contribuiscono l’inedito S-Duct che convoglia l’aria verso il radiatore centrale per uscire attraverso uno sfogo sul cofano, il layout dell’ala posteriore a “collo di cigno” e una serie di dispositivi che massimizzano la stabilità del carico aerodinamico al variare delle condizioni di assetto. Inoltre è stato completamente riprogettato l’impianto frenante, adottando per la prima volta i dischi CCM-R PLUS, tecnologia derivata dalle applicazioni sportive più estreme.

Ferrari 296 Challenge

PRESTAZIONI DA RECORD Tutte le novità sviluppate per la Ferrari 296 Challenge hanno permesso un incremento di prestazioni che è quantificabile in 2 secondi sul giro sul circuito del Mugello rispetto alla precedente 488 Challenge Evo, vettura presentata nel 2019 che aveva fatto il suo debutto in campionato nel 2020.

LA DINASTIA La Ferrari 296 Challenge farà il suo nel 2024 nei campionati di Europa e Nord America, mentre l'anno successivo debutterà anche nelle serie nazionali di Gran Bretagna e Giappone. Come detto in apertura, è il nono modello utilizzato in questa serie monomarca che ha appena festeggiato il suo trentennale. Questi i modelli che l'hanno preceduta e le stagioni in cui hanno gareggiato: 348 Challenge (1993-95), F355 Challenge (1995-2001), 360 Challenge (2000-2006), F430 Challenge (2006-2011), 458 Challenge (2011-2013), 458 Challenge Evo (2014-17), 488 Challenge (2017-2019) e 488 Challenge Evo (2020-).

Ferrari 296 Challenge

FERRARI 296 CHALLENGE – SCHEDA TECNICA

MOTORE

Tipo: V6 – 120° – turbo – carter secco

Cilindrata totale: 2992 cm3

Alesaggio e corsa: 88 mm x 82 mm

Potenza massima: 700 cv @ 7500 giri/min.

Coppia massima: 740 Nm @ 6000 giri/min.

Potenza specifica: 234 cv/l

Regime massimo: 8500 giri/min.

Rapporto di compressione: 9,4:1

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza: 4602 (4851*) mm

Larghezza: 1958 mm

Altezza: 1159 (1231*) mm

Passo: 2600 mm

Carreggiata anteriore: 1715 mm

Carreggiata posteriore: 1647 mm

Peso a secco: 1330 kg

Capacità serbatoio: 140 l

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore: 280/680 ZR19 J11

Posteriore: 300/720 ZR19 J12

FRENI

Disco anteriore: 408 x 233 x 38 mm

Disco posteriore: 390 x 265 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione 7 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

TC/e-Diff, EPS, ABS EVO/EBD

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2023