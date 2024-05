Da 0 a 352 km/h in 35 secondi con la Ferrari 296: il video

Protagonista di uno dei nostri video più epici, la Ferrari 296 GTB è una delle più belle e innovative nella storia del Cavallino. Sotto al cofano (posteriore) ha un V6 plug-in hybrid capace di 830 CV, che secondo la Casa è in grado di spingerla a una velocità massima di ''oltre 330 km/h''. Ma quanto oltre? Gli olandesi di AutoTopNL hanno tentato di scoprirlo a modo loro: con ripetuti lanci su un'autobahn tedesca priva di limiti di velocità. Qui sotto il video tratto dal loro canale TouTube.

CHERRY PICKING Come forse avete notato, abbiamo fatto in modo che il video partisse proprio con l'ultimo lancio, in cui è stata raggiunta la massima velocità: se volete guardare che cosa è accaduto prima, non avete che da trascinare a sinistra il cursore della riproduzione video. Fatto sta che il momento saliente è quello che vi abbiamo proposto, in cui la Ferrari 296 GTB accelera da 0 a 350 km/h in 32 secondi, per poi arrivare alla punta massima di 352 km/h in meno di 35 secondi.

ANATOMIA DI UN RECORD La top speed è stata raggiunta con l'aiuto del launch control, che automatizza stacco frizione, trazione e cambiate in funzione della ''best performance'', e va sottolineato che sì, dopo i 300 all'ora la progressione si diluisce un pochino, ma fino a quella velocità l'accelerazione è roba da far implodere gli occhi nelle orbite. Ma soprattutto, pare proprio che, con un lancio superiore, il record avrebbe potuto essere ancora più alto. In Italia una cosa del genere sarebbe vietatissima, ma che voglia di fare anche noi un giretto in Germania per provarci!

