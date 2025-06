Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari: gente, che special edition!

Un tributo ai piloti-clienti ispirato alla 499P tri-vincitrice a Le Mans. Livrea Giallo Modena e - come 296 Speciale - 880 CV ibridi

È la versione speciale di una versione speciale che di nome fa Speciale. Già, Ferrari 296 Speciale ''Piloti Ferrari'' è tre volte speciale. Tre, come i successi consecutivi di Ferrari alla 24 Ore di Le Mans.

E proprio alle vittorie di Ferrari nella competizione regina del FIA World Endurance Championship (WEC) la ''Piloti Ferrari'' rende omaggio nella livrea e nell'anima.

A chi rivolga la nuova special edition, sta scritto nel nome stesso. Non sei uno tra i clienti dei programmi sportivi ufficiali del Cavallino Rampante? Sfogliati la gallery e scopri cosa ti perdi.

Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari, omaggio a Ferrari 499P

La world premiere di Ferrari 296 Piloti Ferrari sul Circuit de la Sarthe, risale in realtà a venerdì 13 giugno, cioè due giorni prima del terzo trionfo alla 24 Ore. Serie speciale e portafortuna (ma per vincere a Le Mans, la fortuna non basta).

Esterni color Le Mans

Confezionato dal programma Tailor Made, Piloti Ferrari è essenzialmente il nome di un allestimento che trae ispirazione da Ferrari 499P, l'hypercar del triplete.

Quattro tinte ispirate al mondo delle competizioni:

Rosso Scuderia

Blu Tour De France

Nero Daytona

Argento Nürburgring



Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari: livrea Giallo Modena

La livrea esterna in Giallo Modena (come 499P) è impreziosita dal logo WEC dipinto a mano, dalla bandiera italiana sul paraurti anteriore e da un numero personalizzabile a scelta del cliente.

L’esemplare svelato a Le Mans riporta il numero 51 con cui Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi conquistarono la vittoria nel 2023, l’anno del ritorno ufficiale di Ferrari nella massima categoria dell’endurance, nonché il centenario della corsa.

La vuoi col numero 83, come la 499P del team AF Corse vincitrice di Le Mans 2025 con Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica? Non hai che da chiedere.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 in trionfo

Interni racing

L’abitacolo si differenzia da 290 Speciale per i sedili racing rivestiti in Alcantara nera termoformata, con inserti realizzati nello stesso tessuto ignifugo utilizzato per le tute dei piloti ufficiali.

Sedili racing in tessuto ignifugo

Il numero della livrea è riprodotto anche sulla fibra di carbonio interna, mentre la superficie poggiapiedi metallica, in materiale tecnico, può essere personalizzata su richiesta.

Completano l’allestimento una targhetta identificativa in carbonio e il battitacco, anch’esso in fibra di carbonio, con dedica esclusiva personalizzabile.

Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari: battitacco dedicato

Come si evince, ogni singolo dettaglio è pensato per rispecchiare l’esperienza di guida e appartenenza di chi condivide la passione per la competizione.

Il super motore ibrido plug-in

Dietro di sè, i Piloti Ferrari sentiranno risuonare lo stesso powertrain ibrido plug-in V6 di 296 Speciale, potenziato a 880 CV., cioè 50 CV in più di 296 GTB.

Più potenza, ma non solo: motore termico alleggerito e rinforzato con componenti derivati anche dalla Formula 1, trasmissione DCT a 8 rapporti ottimizzata, peso complessivo ridotto di -60 kg e carico aerodinamico incrementato del 20% rispetto a 296 GTB.

Le caratteristiche alette aerodinamiche

Anche l’assetto è stato rivisto per ottenere un comportamento ancor più reattivo e preciso in pista. Cioè il suo habitat naturale, ma non l'unico: 296 Speciale e 296 Speciale Piloti Ferrari sono omologate anche per l'uso stradale.

Quando esce, quanto costa

Consegne di 296 Speciale Piloti Ferrari previste per il 2026, nella sola carrozzeria Coupé.

Sappiamo bene che vorresti conoscere il prezzo, il punto è che nemmeno noi lo conosciamo.

Puoi fare così: aggiungi ai 407.000 euro di 296 Speciale un ''premio'' X a doppia cifra...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/06/2025