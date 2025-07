Nuove Kia EV6 e Kia EV6 GT: le elettriche coreane alzano ancora l'asticella

Look più aggressivo, autonomia aumentata, dotazione sempre più premium: la nuova Kia EV6 2025 si rinnova, sia nella versione standard sia nella sportiva EV6 GT.

L'aggiornamento più significativo riguarda la batteria di quarta generazione: con una capacità di 84 kWh (8,5% in più rispetto al modello precedente), grazie alla quale la EV6 Long Range raggiunge fino a 582 km di autonomia WLTP.

Aumentata è anche la capacità della batteria Standard Range, che passa da 58 kWh a 63 kWh.

L'architettura da 800 volt consente poi la ricarica ultraveloce, che permette di passare dal 10 all'80% in soli 18 minuti, con la possibilità di recuperare 343 km in 15 minuti in corrente continua a 258 kW di potenza.

Aggiornata anche la versione EV6 GT: ora con batteria da 84 kWh, che eroga fino a 650 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con l'aiuto del Launch Control e della trazione integrale. La velocità massima è di 260 km/h e l'autonomia arriva a 450 km.

Il design evolve con uno stile più deciso: nuovi paraurti, cerchi ridisegnati e l'introduzione della firma luminosa ''Star Map''. Le versioni GT-line si distinguono per paraurti sportivi, cerchi da 20 pollici e nuovi colori opachi come Wolf Gray e Yacht Blue.

A bordo, il display panoramico curvo si fonde con un abitacolo minimal ma tecnologico. Spiccano il riconoscimento delle impronte digitali, la nuova illuminazione ambientale e un sistema di infotainment con aggiornamenti OTA e integrazione Apple CarPlay/Android Auto wireless.

Il volante ha ora sensori capacitivi per rilevare l'attenzione del conducente: una soluzione che non richiede di muovere la corona, basta il contatto fisico con le mani, a tutto vantaggio del comfort in viaggio.

La nuova EV6 porta poi un miglioramento delle sospensioni grazie all’intervento sugli ammortizzatori adattivi, a vantaggio del comfort su superfici irregolari e un migliore isolamento acustico del propulsore posteriore.

Sistemi ADAS avanzati, ricarica rapida, app Kia Connect, Head-Up Display, Digital Key 2.0, audio Meridian e tanto altro, compreso il parcheggio a distanza Remote Smart Parking Assist 2: la nuova EV6 alza il livello dell'elettrico di fascia alta, con una gamma pensata per ogni esigenza, dalla mobilità quotidiana alla guida più emozionale.

Il listino per l'Italia si articola su due versioni a cui si aggiunge la GT, la versione più potente di sempre:

EV6 Air : batteria da 63 o 84 kWh, solo RWD, dotazione di alto livello a partire da 46.500 euro e 51.500 € per la Long Range.

EV6 GT-line : esclusiva con batteria da 84 kWh, disponibile RWD o AWD, look sportivo e tecnologia al top. Prezzi da 56.750 a 60.250 euro.

EV6 GT: la più potente Kia di sempre, praticamente full optional, dotata di sospensioni elettroniche ECS, sound attivo. cambio virtuale Virtual Gear Shift e cruscotto dedicato, la Kia EV6 GT attacca a un prezzo di 75.850 euro.

Quanta autonomia offre la nuova Kia EV6?

La Kia EV6 2025 con batteria da 84 kWh può percorrere fino a 582 km secondo il ciclo WLTP.

Quanto costa la nuova Kia EV6 in Italia?

Il prezzo parte da 46.500 euro per la versione Air Standard Range e arriva a 75.850 euro per la EV6 GT con 650 CV.

Quali versioni della Kia EV6 sono disponibili?

In Italia sono disponibili le versioni Air, GT-line e GT, con batteria da 63 o 84 kWh e trazione RWD o AWD.

Quanto tempo impiega la Kia EV6 a ricaricarsi?

Grazie alla ricarica ultraveloce a 800V, la batteria da 84 kWh si ricarica dal 10 all’80% in soli 18 minuti.

Quali sono le prestazioni della Kia EV6 GT?

La EV6 GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi grazie al Launch Control e alla potenza massima di 650 CV.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/07/2025