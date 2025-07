Solberg torna in Rally1 con Toyota: "Il momento che aspettavamo è arrivato"

Oliver Solberg è pronto a fare il suo ritorno nella massima categoria del FIA World Rally Championship al prossimo Rally d’Estonia (17-20 luglio), dove guiderà per la prima volta una Toyota GR Yaris Rally1. Il 23enne svedese, attuale leader del campionato WRC2, ha annunciato con entusiasmo la notizia tramite un videomessaggio: “Il momento che aspettavamo è finalmente arrivato. Io ed Elliott (Edmondson, suo navigatore, ndr) torneremo al volante della vettura Rally1 con la Toyota GAZOO Racing. È un sogno che si avvera”.

Leader della classifica WRC2

La partecipazione al Rally Estonia rappresenta una tappa fondamentale per il futuro del figlio del leggendario Petter Solberg, che torna così ai vertici del WRC dopo la deludente parentesi con Hyundai interrotta a fine 2022. Finora Solberg è stato protagonista di un'ottima stagione nel WRC2 al volante della GR Yaris Rally2, con tre vittorie ottenute in Svezia, Portogallo e Grecia che lo hanno portato in prima posizione della categoria, con 3 punti di margine su Yohan Rossel. Solberg era stato il più rapido tra le Rally2 anche in Sardegna, appuntamento nel quale non raccoglieva però punti per il campionato cadetto.

WRC 2025, Rally Portogallo: Oliver Solberg (Toyota)

Solberg si appresta ad affrontare una delle gare più veloci e tecniche del calendario: “Abbiamo costruito un ottimo rapporto con la squadra e ora non vedo l’ora di iniziare il rally e dare il massimo. Siamo lì per divertirci, acquisire esperienza e, si spera, sfruttare al meglio questa opportunità”. Solberg ha già corso più volte in Estonia, sin dal debutto nel 2017, e conosce bene le insidie delle strade di Tartu: “Il traguardo è l’obiettivo principale, al 100%. Quest’anno siamo stati bravi a evitare errori e voglio continuare così, crescendo passo dopo passo”.

Toyota: ''Lieti di offrirgli questa opportunità''

Il giovane svedese inizierà i test con la GR Yaris Rally1 la prossima settimana, con due giorni di prove previsti. Il direttore sportivo di Toyota, Kaj Lindström, ha spiegato le ragioni della scelta: “Siamo molto lieti di offrire a Oliver questa opportunità. Ha mostrato una forma impressionante con la GR Yaris Rally2, soprattutto su terra. Il Rally Estonia, con le sue strade veloci, è l’occasione perfetta per lui per mettersi alla prova con la Rally1”.

WRC 2025: Oliver Solberg (Toyota)

Sulle strade dell'appuntamento baltico Toyota si presenterà dunque nuovamente con cinque vetture, con Solberg che di fatto prende il posto di Sebastien Ogier. Il francese, attualmente secondo in classifica generale nonostante un programma part time, ha già confermato che sarà al via del successivo Rally Finlandia, in programma a inizio agosto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/07/2025