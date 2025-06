Rally Italia Sardegna: Ogier a un passo dalla vittoria finale, Daprà primo tra le WRC2!

La penultima speciale del Rally Italia Sardegna 2025 non ha cambiato particolarmente la situazione. Ott Tanak ha realizzato il miglior tempo, ma resta a 17 secondi da Sebastien Ogier quando rimane una sola prova alla conclusione. L'estone dovrà compiere un mezzo miracolo anche solo per vincere la classifica della Super Sunday, dove l'otto volte iridato conserva 6 secondi di margine. Invariate le posizioni di rincalzo, ben definite anche nella classifica della domenica con Kalle Rovanpera terzo davanti a Elfyn Evans e al rientrante Thierry Neuville. La SS15 non è stata comunque priva di colpi di scena: Nikolay Gryazin, splendido sesto fino a quel momento con la Skoda Fabia, si è dovuto fermare per sostituire uno pneumatico a causa di una foratura, scivolando in ottava posizione. Il migliore tra i piloti delle vetture Rally2 è ora Oliver Solberg, ma il figlio di Petter in questo weekend non prende punti per il WRC2. La classifica di categoria, dopo il ritiro di Emil Lindholm, ha visto un altro ribaltone: Lauri Joona ha perso a sua volta minuti pesanti e in testa è balzato Roberto Daprà. Il trentino dovrà difendere nella speciale finale 4 secondi di margine su due piloti esperti come Kajetan Kajetanowicz e Martin Prokop per regalare un clamoroso successo all'Italia nel rally di casa. Dalle 13:15 la decisiva Power Stage.

WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 2025, CLASSIFICA DOPO SS15

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:22:42.1 2 Ott Tanak Hyundai +17.2 3 Kalle Rovanpera Toyota +1:08.8 4 Elfyn Evans Toyota +5:12.9 5 Takamoto Katsuta Toyota +7:36.9 6 Oliver Solberg Toyota +8:07.8 7 Sami Pajari Toyota +10:13.7 8 Nikolay Gryazin Skoda +10:27.1 9 Roberto Daprà Skoda +11:50.9 10 Kajetan Kajetanowicz Toyota +11:55.0

SS13-14 Le prime due speciali della domenica del Rally Italia Sardegna 2025 hanno dato una svolta forse decisiva nella lotta per la vittoria finale. Sebastien Ogier ha realizzato il miglior tempo nella SS13, piazzandosi poi subito alle spalle di Kalle Rovanpera nella SS14. Il francese ha così portato il suo vantaggio su Ott Tanak da 11 a 19 secondi quando mancano due prove alla fine. I due comandano anche la classifica della Super Sunday, la quale replica la graduatoria generale anche per le posizioni successive: Rovanpera è terzo, Elfyn Evans è quarto. Un risultato che sarebbe un affare per il gallese che limiterebbe al massimo i punti persi dal finlandese, in un rally che non lo ha mai visto brillare come testimoniano i 5 minuti di ritardo accumulati da Ogier. Problemi invece per Sami Pajari che scivola dal quinto all'ottavo posto, dopo essersi girato nel corso della SS13 e aver riportato dei danni alla sua Toyota.

Nel WRC2 da segnalare un clamoroso colpo di scena: Emil Lindholm ha buttato la vittoria uscendo di percorso dopo un salto (video qui sopra) e consegnando così la prima posizione al connazionale Lauri Joona che deve però guardarsi le spalle da Kajetan Kajetanowicz, mentre in terza posizione di classe troviamo ora il nostro Roberto Daprà. Dalle 10:50 il secondo passaggio sulla San Giacomo-Plebi.

WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 2025, CLASSIFICA DOPO SS14

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:03:48.8 2 Ott Tanak Hyundai +19.7 3 Kalle Rovanpera Toyota +1:06.3 4 Elfyn Evans Toyota +5:02.5 5 Takamoto Katsuta Toyota +7:09.7 6 Nikolay Gryazin Skoda +7:10.1 7 Oliver Solberg Toyota +7:21.4 8 Sami Pajari Toyota +7:36.2 9 Lauri Joona Skoda +9:35.6 10 Kajetan Kajetanowicz Toyota +9:46.5

WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Due prove da ripetere due volte nel menù finale del Rally Italia Sardegna 2025, per un totale di circa 77 km cronometrati. In un weekend dove non sono mancati i colpi di scena, attenzione al duello finale per il successo tra Sebastien Ogier e Ott Tanak: le prime due giornate, e i risultati del passato, insegnano che sugli sterrati sardi non è mai finita fino al traguardo della Power Stage.

Prova Nome Lunghezza Orario SS13 San Giacomo - Plebi 1 25.19 km 07:25 SS14 Porto San Paolo 1 13.7 km 08:35 SS15 San Giacomo - Plebi 2 25.19 km 10:50 SS16 Porto San Paolo 2 / Power Stage 13.7 km 13:15

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/06/2025