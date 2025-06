Rally Italia Sardegna: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo un venerdì in cui non sono mancati i colpi di scena, il Rally Italia Sardegna riparte oggi con un programma del tutto analogo alla prima giornata. Sei le speciali in programma su tre prove da ripetere due volte, per un totale di oltre 120 km cronometrati. Si transita su percorsi che hanno fatto la storia di questo evento, tra cui la Lerno-Su Filigosu con il celebre ''Miky's Jump'' e la Tula-Erula che spesso ha scritto pagine decisive. Le Hyundai di Adrien Fourmaux e Ott Tanak proveranno a riprendere la prima posizione dopo che Sebastien Ogier è salito al comando al termine della SS6 che ha chiuso la giornata di ieri, mentre dietro attenzione alla possibile rimonta di Kalle Rovanpera. Si rivedranno anche alcuni dei piloti ritirati tra cui Thierry Neuville, mentre è già finito il weekend di Martins Sesks dopo il cappottamento nella SS2.

WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Orario SS7 Coiluna - Loelle 1 21.18 km 09:05 SS8 Lerno - Su Filigosu 1 24.34 km 10:16 SS9 Tula - Erula 1 15.28 km 11:31 SS10 Coiluna - Loelle 2 21.18 km 15:05 SS11 Lerno - Su Filigosu 2 24.34 km 16:16 SS12 Tula - Erula 2 15.28 km 17:31

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/06/2025