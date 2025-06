Rally Italia Sardegna 2025: si torna ad Olbia, ben 12 le Rally1 al via

La stagione europea su sterrato del FIA World Rally Championship entra nel vivo con il Rally Italia Sardegna, in programma dal 5 all’8 giugno. Tre settimane dopo il Portogallo, il WRC si sposta sull’isola italiana per affrontare uno degli appuntamenti più tecnici, spettacolari e impegnativi dell’anno. Il Rally Italia Sardegna è celebre per le sue speciali strette, polverose e rocciose, che mettono alla prova l'affidabilità delle vetture e la resistenza degli equipaggi. Il caldo, spesso sopra i 30°C, aumenta il livello di difficoltà e rende strategica la gestione di gomme e meccanica.

Rally Italia Sardegna: nuova sede a Olbia e un percorso più compatto

Novità dell’edizione 2025 è il ritorno della base operativa ad Olbia, sulla costa orientale, dopo gli ultimi anni trascorsi ad Alghero. Un cambiamento logistico che si accompagna a un itinerario compatto: 16 prove speciali per un totale di 320,24 km cronometrati, distribuiti su tre tappe e una giornata di test.

Si parte giovedì 5 giugno con il nuovo shakedown urbano a Cabu Abbas (2,19 km), mentre venerdì 6 giugno andrà in scena la prima tappa da 120,70 km, con i doppi passaggi sulla Arzachena (13,97 km), l'inedita Calangianus-Berchidda (18,43 km) con tratti su asfalto e passaggi tra i vigneti, e infine la Sa Conchedda (27,95 km), la speciale più lunga di questa edizione.

Sabato, il menu include 121,60 km di sfide leggendarie come la Coiluna-Loelle (21,18 km), la Lerno-Su Filigosu (24,34 km) con il celebre “Micky’s Jump”, e la Tula-Erula (15,28 km), spesso decisiva per le sorti del rally. La domenica, infine, si chiuderà con una tappa breve ma intensa da 77,94 km cronometrati su tratti in gran parte inediti, distribuiti tra la rientrante San Giacomo-Plebi (25,19 km) e l’attesissima speciale - valida anche come Power Stage - di Porto San Paolo (13,70 km) con vista mozzafiato su Tavolara, l’isola simbolo dell’edizione 2025. Il podio finale è previsto a Olbia alle 16:00 di domenica 8 giugno.

Rally Italia Sardegna: record di partenti per le Rally1

Il WRC arriva in Sardegna dopo cinque appuntamenti disputati con tre vincitori diversi. A guidare la classifica generale è Elfyn Evans (Toyota), seguito dai compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, in un dominio che ha finora fruttato cinque vittorie su cinque al team Toyota Gazoo Racing. Lo squadrone giapponese è completato dalle GR Yaris di Takamoto Katsuta e Sami Pajari.

Occhi puntati sul team Hyundai, forte di sette vittorie sull'isola – sei nelle ultime sette edizioni – e pronto a rilanciarsi nella corsa iridata. Ott Tänak, trionfatore per soli 2 decimi su Ogier nell'edizione thrilling del 2024, e Thierry Neuville, vincitore a Olbia nel 2023, sono le principali speranze del team coreano, affiancati come sempre da Adrien Fourmaux, il quale ha con il Rally Italia Sardegna un conto aperto: dal suo esordio nel 2019, il francese non ha mai chiuso in top 10 tra incidenti e problemi tecnici che lo hanno rallentato.

Infine il team M-Sport Ford che, come in Portogallo, si presenta nuovamente al via con quattro Puma Rally1 al via: i titolari Gregorie Munster e Joshua McErlean saranno affiancati da Martin Sesks e dal gentleman driver greco Jourdan Serderidis.

Rally Italia Sardegna: prove speciali e orari

Venerdì 6 giugno

Prova Nome Lunghezza Orario SS1 Arzachena 1 13.97 km 09:01 SS2 Telti - Calangianus - Berchidda 1 18.43 km 10:16 SS3 Sa Conchedda 1 27.95 km 11:31 SS4 Arzachena 2 13.97 km 15:31 SS5 Telti - Calangianus - Berchidda 2 18.43 km 16:46 SS6 Sa Conchedda 2 27.95 km 18:01 Sabato 7 giugno Prova Nome Lunghezza Orario SS7 Coiluna - Loelle 1 21.18 km 09:05 SS8 Lerno - Su Filigosu 1 24.34 km 10:16 SS9 Tula - Erula 1 15.28 km 11:31 SS10 Coiluna - Loelle 2 21.18 km 15:05 SS11 Lerno - Su Filigosu 2 24.34 km 16:16 SS12 Tula - Erula 2 15.28 km 17:31 Domenica 8 giugno Prova Nome Lunghezza Orario SS13 San Giacomo - Plebi 1 25.19 km 07:25 SS14 Porto San Paolo 1 13.7 km 08:35 SS15 San Giacomo - Plebi 2 25.19 km 10:50 SS16 Porto San Paolo 2 / Power Stage 13.7 km 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2025