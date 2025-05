Rally Portogallo: Tanak scavalca Rovanpera, Ogier ha 13 secondi da difendere

È scatenato Ott Tanak nella domenica mattina del Rally Portogallo 2025. L'estone ha realizzato i migliori tempi anche nelle SS22 e 23, portando a 11 le vittorie parziali in questo fine settimana e scavalcando Kalle Rovanpera in seconda posizione. Davvero un peccato che il problema tecnico di ieri lo abbia privato di una meritatissima vittoria che oramai, quando manca solo la Power Stage di Fafe, sembra saldamente nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese prosegue senza correre rischi e potrà gestire 13 secondi nell'ultima speciale. Tanak sicuramente continuerà a spingere, sia per difendere la piazza d'onore da Kalle Rovanpera, secondo a 1,5 secondi, sia per assicurarsi Super Sunday e Power Stage. Nelle posizioni di rincalzo da segnalare il sorpasso di Elfyn Evans su Sami Pajari: punti preziosi per il gallese che potrebbe terminare questo fine settimana vedendo il suo vantaggio in classifica generale su Rovanpera scendere sotto i 30 punti. Nel WRC2, alle spalle del leader Oliver Solberg la battaglia per il secondo posto vede Yohan Rossel allungare in maniera quasi decisiva su Gus Greensmith. Dalle 14:15 la prova finale, con il suo caratteristico e spettacolare salto poco prima del traguardo.

RALLY PORTOGALLO 2025, CLASSIFICA DOPO SS23

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:42:08.3 2 Ott Tanak Hyundai +13.6 3 Kalle Rovanpera Toyota +15.1 4 Thierry Neuville Hyundai +42.3 5 Takamoto Katsuta Toyota +1:42.4 6 Elfyn Evans Toyota +2:28.6 7 Sami Pajari Toyota +2:33.5 8 Joshua McErlean Ford +5:04.9 9 Gregoire Munster Ford +5:49.0 10 Oliver Solberg Toyota +8:52.1

WRC 2025, Rally Portogallo: Ott Tanak (Hyundai)

SS19-20-21 Una domenica tutt'altro che poco combattuta quella che si sta vivendo al Rally Portogallo 2025. Ott Tanak è ripartito desideroso di lasciarsi alle spalle la sfortuna di ieri pomeriggio e ha realizzato il miglior tempo nelle SS20 e 21, nel tentativo di recuperare quantomeno la seconda posizione su Kalle Rovanpera, ma anche di aggiudicarsi la classifica Super Sunday che al momento lo vede primo con un secondo sul pilota della Toyota.

Il finlandese a sua volta è partito forte con la miglior prestazione nella SS19. I due sono separati da 7 secondi e, con questo duello, hanno quasi dimezzato il gap dal leader Sebastien Ogier. Il francese sta andando un po' più cauto e a metà del programma odierno vanta ancora un margine più che discreto di 16 secondi sul compagno di squadra. Thierry Neuville ha ormai messo le mani sul quarto posto, piegando la resistenza di Takamoto Katsuta scivolato a 17 secondi. Migliora solo leggermente le sue prestazioni Elfyn Evans che si sta avvicinando al sesto posto di Sami Pajari, ma è fuori dalla top5 della Super Sunday che assegna i punti bonus. Nel WRC2, Oliver Solberg sempre leader, mentre alle sue spalle Yohan Rossel ora precede Gus Greensmith di 4 secondi. Dalle 11 circa ora italiana l'inizio del secondo giro sulle tre prove.

RALLY PORTOGALLO 2025, CLASSIFICA DOPO SS21

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:25:00.4 2 Kalle Rovanpera Toyota +16.3 3 Ott Tanak Hyundai +23.7 4 Thierry Neuville Hyundai +37.7 5 Takamoto Katsuta Toyota +54.9 6 Sami Pajari Toyota +2:22.2 7 Elfyn Evans Toyota +2:25.4 8 Joshua McErlean Ford +4:48.7 9 Gregoire Munster Ford +5:31.1 10 Oliver Solberg Toyota +8:06.2

WRC RALLY PORTOGALLO 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ancora una giornata più intensa del solito al Rally Portogallo 2025, con sei prove speciali per chiudere la contesa. Tra queste, l'iconica Fafe con il suo mitico salto che nel suo secondo passaggio varrà anche come Power Stage. Si riparte con Sebastien Ogier fresco leader dopo il problema tecnico che ha rallentato Ott Tanak nella penultima speciale del sabato, facendo scivolare l'estone anche alle spalle di Kalle Rovanpera. Oggi occhi puntati anche su Elfyn Evans, fin qui anonimo, che deve cercare di limitare i danni nelle classifiche della domenica per non lasciare troppi punti al finlandese, primo dei suoi inseguitori in classifica generale.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS19 Paredes 1 16.09 km 06:43 07:43 SS20 Felgueiras 1 8.81 km 07:48 08:48 SS21 Fafe 1 11.18 km 08:35 09:35 SS22 Paredes 2 16.09 km 09:58 10:58 SS23 Felgueiras 2 8.81 km 11:03 12:03 SS24 Fafe 2 (Wolf Power Stage) 11.18 km 13:15 14:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/05/2025