Rally Italia Sardegna: Ogier il più veloce nello shakedown, domani il via ufficiale

Scatta domani l'atteso Rally Italia Sardegna 2025 con una prima giornata che prevede per venerdì tre prove da ripetere due volte, per un totale di 120 km cronometrati. Occhi puntati in particolare sulla Sa Conchedda che, con i suoi quasi 28 km, rappresenta la speciale più lunga di questa edizione.

Il giovedì è stato invece completamente dedicato allo shakedown disputato a Cabu Abbas, a nord di Olbia. Miglior tempo per Sebastien Ogier che ha messo subito in chiaro di voler ''vendicare'' il 2024, quando perse per appena 2 decimi il successe anche per via di una foratura nell'ultima giornata. Il francese ha preceduto le altre due Toyota di Sami Pajari e Takamoto Katsuta. Solo decimo invece Elfyn Evans, leader del mondiale che in questo fine settimana dovrà badare soprattutto a limitare i danni su Kalle Rovanpera, il suo più diretto inseguitore staccato di 30 punti.

WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Orario SS1 Arzachena 1 13.97 km 09:01 SS2 Telti - Calangianus - Berchidda 1 18.43 km 10:16 SS3 Sa Conchedda 1 27.95 km 11:31 SS4 Arzachena 2 13.97 km 15:31 SS5 Telti - Calangianus - Berchidda 2 18.43 km 16:46 SS6 Sa Conchedda 2 27.95 km 18:01

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/06/2025