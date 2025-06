Acropoli Rally Grecia 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultime due prove da ripetere due volte per concludere l'Acropoli Rally Grecia 2025. Tra queste, la mitica Tarzan che sarà valida anche come Power Stage. Ott Tanak è a un passo dal successo che lo rilancerebbe anche in ottica Mondiale, mentre Kalle Rovanpera cercherà di racimolare più punti possibile nelle classifiche della domenica per rimediare allo zero conseguente al ritiro di ieri.

WRC ACROPOLI RALLY GRECIA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS14 Smokovo 1 26.16 km 08:03 07:03 SS15 Tarzan 1 23.37 km 09:05 08:05 SS16 Smokovo 2 26.16 km 12:27 11:27 SS17 Tarzan 2-WOLF Power Stage 23.37 km 14:15 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/06/2025