Acropoli Rally Grecia 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Sei le prove speciali in programma, Ogier a caccia delle Hyundai

La seconda giornata dell'Acropoli Rally Grecia è quella che prevede più chilometri cronometrati (123) distribuiti su tre prove da ripetere due volte tra cui due classici di questo appuntamento, la Pavliani e la Karoutes. Si riparte con le Hyundai di Ott Tanak e Adrien Fourmaux davanti a tutti, ma attenzione a Sebastien Ogier che ieri ha contenuto molto bene il ritardo nonostante transitasse per secondo sugli insidiosi sterrati ellenici. Massima attenzione come sempre alle forature che, come già avvenuto nelle prime speciali, possono condizionare di molto l'esito della competizione.

WRC ACROPOLI RALLY GRECIA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Pavliani 1 24.58 km 08:22 07:22 SS9 Karoutes 1 19.48 km 10:05 09:05 SS10 Inohori 1 17.66 km 11:32 10:32 SS11 Pavliani 2 24.58 km 15:22 14:22 SS12 Karoutes 2 19.48 km 17:05 16:05 SS13 Inohori 2 17.66 km 18:32 17:32

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/06/2025