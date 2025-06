Acropoli Rally Grecia 2025: Neuville e Katsuta svettano nello shakedown, stasera il via ufficiale

Prende il via nel tardo pomeriggio il fine settimana dell'Acropolis Rally Grecia. Le strade di Atene faranno da teatro a una breve prova spettacolo, prima che la competizione entri nel vivo venerdì, quando sono in programma sei prove speciali su cinque percorsi diversi. Solo la Aghii Theodori di quasi 27 km verrà percorsa due volte, mentre in totale saranno 121 i chilometri cronometrati, come sempre molto impegnativi. La fatica degli sterrati ellenici sarà moltiplicata dal gran caldo previsto per la prima giornata di gara, con temperature massime vicine ai 40 gradi. Nello shakedown disputato nella mattina di giovedì, miglior tempo a pari merito per Thierry Neuville e Takamoto Katsuta: il belga, ancora a secco di vittorie nel 2025, è tra i protagonisti più attesi del folto campo partenti di questa edizione e insegue il terzo successo personale nel Rally Grecia.

WRC ACROPOLI RALLY GRECIA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 26 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 EKO Athens SSS 1.5 km 18:05 17:05

Venerdì 27 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Aghii Theodori 1 26.76 km 07:28 06:28 SS3 Loutraki 12.9 km 08:31 07:31 SS4 Aghii Theodori 2 26.76 km 10:28 09:28 SS5 Thiva 19.58 km 14:29 13:29 SS6 Stiri 24.18 km 16:50 15:50 SS7 Elatia 11.58 km 19:31 18:31

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2025