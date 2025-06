Acropoli Rally Grecia 2025: campo partenti ricchissimo per la sfida sugli sterrati ellenici

49 vetture tra Rally1 e Rally2 si sfideranno in uno degli eventi più impegnativi per uomini e mezzi: venerdì previsti 40 gradi

Il Campionato del Mondo Rally FIA WRC 2025 completa la sua prima metà con uno degli appuntamenti storici e più duri del calendario: l’Acropolis Rally Grecia. Settima tappa stagionale, l’evento rappresenta un punto di svolta tecnico e strategico per team e piloti, che si troveranno ad affrontare 17 prove speciali tra le più insidiose dell’anno.

La competizione torna sulle montagne greche con tutto il suo carico di storia: inserito fin dal 1973 nel calendario WRC, il rally dell’Acropoli è da sempre sinonimo di fatica meccanica e resistenza fisica. Con temperature che possono sfiorare i 40°C e fondi sassosi e instabili, la tappa greca è considerata la prova più impegnativa dopo il Safari Rally in Kenya.

Sfida al caldo torrido

Le caratteristiche delle speciali – veloci ma costantemente in deterioramento – metteranno a dura prova gli pneumatici e la tenuta delle sospensioni. Le pietre affioranti aumentano il rischio di forature e rendono ogni passaggio differente, soprattutto tra prima e seconda tornata. In caso di pioggia, poi, le strade si trasformano rapidamente in tracciati fangosi. Non pare però essere questo il caso per il fine settimana in arrivo, con le previsioni meteo che parlano di giornate soleggiate e temperature massime che venerdì sfioreranno i 40 gradi, prima di scendere nel resto del weekend.

WRC 2024, Rally Grecia: Thierry Neuville (Hyundai)

Quest'anno il programma prevede 17 prove speciali per quasi 350 km cronometrati, distribuite in maniera classica: una prova spettacolo aprirà la contesa giovedì sera, poi venerdì e sabato sei speciali e domenica chiusura con quattro. Venerdì ci sarà una grande varietà di percorsi, con ben 5 traccati diversi da affrontare. La mitica Tarzan, con la prima parte tra la foresta seguita dal caratteristico passaggio sul pavé tra i paesi di Rovoliari e Rentina, è stata spostata all'ultimo giorno e sarà teatro anche della Power Stage.

Parterre completo

Così come in Sardegna saranno 12 le Rally1 al via, affiancate da 37 vetture Rally2, di cui 34 iscritte al campionato WRC2, tra cui tutti i primi cinque della classifica generale. Tra questi, anche il nostro Roberto Daprà reduce dal trionfo in Sardegna. Spazio anche alla Junior WRC, con la terza tappa stagionale che vede Taylor Gill e Mille Johansson appaiati in vetta.

La Toyota porta di nuovo 5 GR Yaris, con il leader della classifica generale Elfyn Evans che ancora una volta dovrà difendersi nella giornata di venerdì quando aprirà il passaggio alle altre vetture. Il gallese ha 19 punti di vantaggio su Sebastien Ogier, il quale ha confermato il programma part time per il resto del campionato, nonostante le concrete possibilità di conquistare il nono titolo che lo affiancherebbe a Sebastien Loeb. Per Evans il rivale principale rimane così Kalle Rovanpera, terzo a 20 lunghezze e vincitore dell'Acropoli nel 2021 e nel 2023. Completano lo squadrone giapponese Takamoto Katsuta e Sami Pajari.

WRC 2025, Rally Italia Sardegna: Sebastien Ogier (Toyota)

Grosse aspettative per il fine settimana in casa Hyundai, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e autrice nel 2024 di una tripletta nel Rally Grecia. Ott Tanak ha sfiorato il successo in Sardegna e con una vittoria in Grecia manterrebbe accese le speranze di lottare per il titolo, mentre Thierry Neuville cerca il risultato di prestigio che rilanci una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Il belga ha vinto l'Acropoli nel 2022 e 2024 e punterà al tris. La terza i20 sarà come sempre quella di Adrien Fourmaux, a sua volta alla ricerca di un bel risultato dopo l'ennesima delusione vissuta nel Rally Italia.

In cerca di maggior fortuna anche il team M-Sport, dopo il tragico venerdì vissuto in Sardegna con tre vetture subito fuori. Joshua McErlean e Gregoire Munster saranno nuovamente affiancati da Martins Sesks - reduce dal successo nel Rally Polonia valido per il Campionato Europeo Rally - e dall'idolo di casa Jourdan Serderidis. A parte quest'ultimo, i tre giovani piloti sono chiamati a una pronta reazione.

Acropoli Rally Grecia 2025: prove speciali e orari

Giovedì 26 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 EKO Athens SSS 1.5 km 18:05 17:05 Venerdì 27 giugno Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Aghii Theodori 1 26.76 km 07:28 06:28 SS3 Loutraki 12.9 km 08:31 07:31 SS4 Aghii Theodori 2 26.76 km 10:28 09:28 SS5 Thiva 19.58 km 14:29 13:29 SS6 Stiri 24.18 km 16:50 15:50 SS7 Elatia 11.58 km 19:31 18:31 Sabato 28 giugno Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Pavliani 1 24.58 km 08:22 07:22 SS9 Karoutes 1 19.48 km 10:05 09:05 SS10 Inohori 1 17.66 km 11:32 10:32 SS11 Pavliani 2 24.58 km 15:22 14:22 SS12 Karoutes 2 19.48 km 17:05 16:05 SS13 Inohori 2 17.66 km 18:32 17:32 Domenica 29 giugno Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS14 Smokovo 1 26.16 km 08:03 07:03 SS15 Tarzan 1 23.37 km 09:05 08:05 SS16 Smokovo 2 26.16 km 12:27 11:27 SS17 Tarzan 2-WOLF Power Stage 23.37 km 14:15 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2025