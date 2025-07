Hazzard: il Generale Lee salta di nuovo. Guarda il video

Chi è cresciuto guardando il telefilm Hazzard sa bene che la vera star dello show non erano i fratelli Bo e Luke Duke. La cugina Daisy, ad esempio, era già più interessante, ma la vera protagonista della serie era la mitica Dodge Charger arancione chiamata Generale Lee, famosa per i salti improbabili e spettacolari.

Ebbene, durante un festival automobilistico il Generale Lee è tornato a volare… letteralmente. Nel video che potete guardare qui sotto, una replica della Charger del ’69 ha volato per oltre 45 metri sopra – anzi, attraverso – una fontana nel parco di Fountain Square a Somerset.

A rendere il tutto ancora più scenografico, l’acqua della fontana era stata colorata di turchese, così da contrastare meglio con l’arancione acceso della muscle car in volo. Un’immagine che sembra uscita da una puntata della serie originale. Ma, come spesso accade in questi casi, l’atterraggio non è stato da manuale.

Il video del salto in stile Hazzard della replica del Generale Lee

Un duro atterraggio per il Generale

Come si può capire dalle immagini, che non si interrompono al momento più favorevole come facevano nella serie TV, non tutto nello stunt è filato liscio.

Al momento dell'atterraggio (che per gli stunt dei film viene in genere preparato con rampe o scatole di cartone) l'auto ha picchiato duro con il muso, forse sbilanciata in avanti dal getto d'acqua della fontana.

All'impatto, ha perso qualche pezzo per strada e danneggiato lo sterzo, per poi finire contro le barriere laterali di protezione. Le stesse che però hanno impedito danni peggiori, trattenendo l’auto in carreggiata.

Tragedia sfiorata, visto che, una volta a terra e fuori controllo, il Generale Lee si è diretto verso un cameraman, che fortunatamente ha fatto in tempo a scavalcare la barriera, salvando sé stesso (e la videocamera).

Lo stunt del Generale Lee visto da un'altra prospettiva

Qui sotto, il video di una spettatrice mostra la scena da un'altra prospettiva: quella che meglio fa capire i brividi che deve aver provato il cameraman.

Il protagonista dell’impresa è Raymond Kohn, stuntman e fondatore dei Northeast Ohio Dukes (li trovate su Facebook con lo slogan: “We jump the General Lee”).

Secondo i media americani, con questo salto Kohn avrebbe portato a termine la sua 30ª acrobazia con il Generale Lee. Il tutto in occasione dell’evento Somernites Cruise 2025 dello scorso 28 giugno, e in omaggio a Rick Hurst, l’attore che interpretava il buffo vice sceriffo Cletus Hogg, scomparso due giorni prima del salto.

Ti ha preso la nostalgia? Beh, allora leggi qui e scopri quale museo in Europa permette ai visitatori di guidare le auto più famose del cinema: dal Generale Lee di Hazzard alla Gran Torino di Starsky e Hutch e ancora il furgone dell'A-Team, il Maggiolino Herbie, la Camaro Bumblebee dei Transformers e molti bolidi della saga Fast and Furious.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2025