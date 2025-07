Ferrari: tornano i pulsanti fisici al volante, anche per le auto già in circolazione

Basta sfioramenti involontari, torna il feeling meccanico. Ferrari ha annunciato il ritorno ai comandi fisici sul volante, iniziando dalla nuova Amalfi e aprendo anche alla possibilità di retrofit per i modelli già venduti.

Ferrari 296 Speciale

Dalla Speciale all’Amalfi: nuova ergonomia al volante

La prima a portare il nuovo layout, o meglio a riportare a bordo dell'auto i pulsanti fisici, è stata la 296 GTB in versione Speciale, seguita a ruota dalla nuova Amalfi.

Ora la nuova configurazione ergonomica sarà estesa a tutti i prossimi modelli Ferrari, ma la vera notizia è che anche i proprietari di Roma, Purosangue, 296, SF90 e 12Cilindri potranno aggiornare la loro supercar.

Ferrari 12Cilindri Spider, il volante con comandi touch e manettino

Upgrade semplice, senza tornare a Maranello

Secondo Gianmaria Fulgenzi, responsabile sviluppo prodotto Ferrari, non sarà necessario sostituire l’intero volante: “Basta cambiare solo il modulo centrale”.

L’aggiornamento potrà essere effettuato direttamente presso i concessionari ufficiali, senza inviare l’auto in fabbrica. Un breve test drive sarà sufficiente per assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

Perché i touch non hanno convinto

Enrico Galliera, direttore marketing e commerciale di Ferrari, ha spiegato l’origine dei comandi touch. Volevano ottenere l’interfaccia più rapida possibile, ispirata agli smartphone, soprattutto per una vettura come la SF90.

Ma qualcosa non ha funzionato: “Abbiamo scoperto che i clienti distoglievano gli occhi dalla strada troppo a lungo per guardare il volante”.

Ferrari SF90 Stradale, la prima Rossa ibrida plug-in

Ferrari ascolta i suoi clienti

Ferrari non abbandona del tutto l’idea dell’integrazione touch, ma sta rivedendo l’approccio sulla base dei feedback reali. Galliera ha ammesso che il sistema attuale era forse troppo avanzato e forse non perfetto al 100% per un utilizzo quotidiano.

Un aggiornamento che piacerà (quasi) a tutti

Non sono stati comunicati i prezzi del retrofit, ma conoscendo i listini della casa di Maranello, l’upgrade non sarà economico. Tuttavia, per chi guida una Ferrari, ritrovare la precisione di un clic fisico al posto di un tocco incerto potrebbe valere ogni centesimo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/07/2025