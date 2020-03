RINVIO ANNUNCIATO Mancava solo l'ufficialità a una notizia che era inevitabile arrivasse, ed è giunta con il comunicato ufficiale diramato congiuntamente dalla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, e dalla FOM, Formula One Management: i Gran Premi di Olanda, Spagna e Monaco sono posticipati a data da destinarsi. Originariamente si sarebbero dovuti svolgere rispettivamente il 3, il 10 e il 24 maggio. Stando così le cose il Campionato del Mondo 2020 dovrebbe scattare il 7 giugno a Baku, in Azerbaijan, salvo nuovi rinvii.

SI PARTE DOPO MAGGIO Nel comunicato si legge: ''A causa del prosieguo della diffusione dell'epidemia globale di Covid-19, la Formula 1 e la FIA assieme ai promotori hanno preso la decisione di annullare queste gare per salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori, dei partecipanti al campionato e soprattutto dei fan. Continueremo a lavorare a stretto contatto con tutti gli organizzatori e le autorità locali per monitorare la situazione e prendere le adeguate decisioni in seguito, cercando potenziali date alternative per ciascun GP affinché possano essere svolti più avanti nel corso dell'anno, non appena la situazione migliorerà. F1 e FIA daranno il via alla stagione non appena sarà possibile, dunque sicuramente dopo il mese di maggio, e continuerà con regolarità a monitorare la situazione generata dal Covid-19''.