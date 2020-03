IN PRINCIPIO FU LA CINA Quando ancora l'avvio della stagione 2020 di F1 era lontano, nessuno pensava che quanto stava accadendo nella città cinese di Wuhan potesse condizionare così tanto le nostre vite. A distanza di meno di due mesi, la diffusione del Covid-19 è stata definita una pandemia dall'OMS e gli effetti devastanti del contagio li stiamo toccando con mano nelle nostre vite quotidiane. Dopo che il GP Cina, su richiesta delle autorità locali, è stato annullato con giusto anticipo, a Melbourne la F1 si è scontrata con un'emergenza che pareva aver sottovalutato. L'annullamento del GP Australia a poche ore dal via porta il Circus a confrontarsi con l'idea di sospendere per diverse settimane ogni attività in calendario, così come deciso già da altri grandi tornei sportivi, come la Serie A di calcio, l'NBA e l'Eurolega di basket, l'ATP di tennis.

ALLARME EUROPA La diffusione a livello globale del coronavirus sta rendendo difficili anche gli spostamenti tra nazioni diverse, ponendo grossi punti di domanda sui prossimi gran premi in programma. Vediamo, stato per stato, qual è la situazione aggiornata dei casi di Covid-19 nei paesi presenti nel calendario 2020 del Mondiale di F1. Come potrete notare, il numero dei contaggi è particolarmente preoccupante in Europa, dove il Circus dovrebbe cominciare a gareggiare nel primo weekend di maggio con il rientrante GP Olanda.

CASI DI CORONAVIRUS NEI 22 PAESI SEDI DI GRAN PREMI F1*

GP # Nazione Casi totali Nuovi casi 1 Australia** 156 28 2 Bahrain 195 0 3 Vietnam 39 0 4 Cina** 80796 18 5 Olanda 614 111 6 Spagna 3059 782 7 Monaco 1 0 8 Azerbaijan 15 4 9 Canada 122 12 10 Francia 2281 ND 11 Austria 361 115 12 Gran Bretagna 590 130 13 Ungheria 16 3 14 Belgio 399 85 15 Italia 15113 2651 16 Singapore 187 9 17 Russia 34 6 18 Giappone 691 52 19 Stati Uniti 1401 100 20 Messico 12 1 21 Brasile 69 17 22 Abu Dhabi 85 11

*Dati aggiornati alle 18:30 ora italiana. Fonte Worldometers

**Gare già annullate