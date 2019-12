Autore:

La Redazione

RIPARTE IL CIR Il 2019 si è chiuso tra le polemiche, ma è impossibile dimenticare le emozioni che ci ha regalato il Campionato Italiano Rally, arrivato alla tappa conclusiva del Tuscan Rewind con ancora quattro piloti in grado di lottare per il titolo. La kermesse tricolore ripartirà nel weekend del 15 marzo dalla provincia di Lucca, sede dell’atteso appuntamento con il Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, per poi chiudersi ancora con il “Tuscan” il 22 novembre 2020. Confermata la storica Targa Florio giunta alla 104esima edizione, ma anche il Rally di Sardegna, ancora una volta in doppia manche abbinata alle tappe del Rally Italia WRC, quello di Roma Capitale, di Sanremo e il Due Valli. Da notare soprattutto il ritorno del Rally 1000 Miglia, che prende il posto occupato nel 2019 dal Rally del Friuli Venezia Giulia.

CIR, il calendario ufficiale del Campionato Italiano Rally 2020: