ALTRO RINVIO Era ormai da settimane considerata una tappa a rischio ed è adesso arrivata la naturale decisione di rinviarla a un periodo più florido. Parliamo della Targa Florio, la gara più antica al mondo – un primato conteso e dibattuto solo con la 500 Miglia di Indianapolis – che il 7 maggio avrebbe dovuto aprire il Campionato Italiano Rally 2020 dopo il rinvio di Ciocco e 1000 Miglia e che quest’anno soffierà le 104 candeline. “A cursa” lo farà in “data da destinarsi” vista la situazione pandemica che interessa l’Italia e gran parte del Vecchio continente (e non solo).

QUANDO SI PARTE? A questo punto, dopo il già citato slittamento di Ciocco e 1000 Miglia, e il rinvio del Rally Italia Sardegna come tappa Wrc e adesso anche CIR, il Tricolore Rally dovrebbe effettivamente ripartire – salvo ulteriori rinvii che non sembrano allo stato attuale così improbabili – proprio dallo stesso Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che avrebbe dovuto aprire le ostilità in marzo.Attualmente fissato nel weekend del 20 giugno, il Ciocco sarà poi seguito la settimana dopo dal Rally di Roma Capitale.