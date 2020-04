Marco Borgo Pubblicato il 16/04/2020 ore 10:00

RINVIATA LA 24 ORE DI SPA E' costretta a trovare una nuova data anche la 24 ore di Spa, evento clou del GT World Challenge Europe di cui sarebbe stata come da consuetudine la quarta tappa di campionato a fine luglio. La gara più lunga del campionato conosciuto fino a due stagioni fa come Blancpain GT è anch'essa vittima dell'epidemia di Coronavirus che sta interessando tutti gli stati del mondo. L'apertura del campionato si sarebbe dovuta tenere a Monza, come di consueto, con la 3 ore calendarizzata ad aprile e poi annullata. La tappa successiva di Silverstone è stata anch'essa cancellata - assieme al round della serie sprint a Brands Hatch - dopo un decreto del governo britannico che impediva eventi sportivi fino al 30 di giugno. L'evento del Paul Ricard è stato spostato dal 30 maggio al 15 novembre.

STOP FINO AL 31 AGOSTO, IN DUBBIO ANCHE LA F1 L'intervento delle autorità del Belgio che ha fissato al 31 agosto il termine ultimo fino al quale sono vietati qualsiasi tipo di eventi pubblici al fine di abbattere il contagio da Coronavirus non ha lasciato scampo nemmeno alla Formula 1. Il penultimo Gran Premio europeo della serie mondiale doveva disputarsi l'ultimo week end di agosto, ma dal circuito di Spa hanno preso atto del decreto sospendendo la vendita dei biglietti in attesa di capire assieme ai vertici di Liberty Media come poter recuperare la corsa.

NUOVA DATA IN AUTUNNO L'organizzazione di Stefan Ratel che organizza in campionati GT3 internazionali non ha potuto che prendere atto delle disposizioni statali e agire di conseguenza. Una nuova data nel mese di autunno è in fase di pianificazione per recuperare l'evento compatibilmente con i tempi tecnici. Ci si aspetta che, salvo complicazioni, il campionato possa ripartire verso fine giugno con la serie sprint a Misano oppure a Zandvoort. Se così fosse, le squadre potrebbero tornare a lavorare concretamente per preparare la 24 ore. Diversamente, lo staff dell'SRO si riserva di cancellare l'appuntamento di Spa per quest'anno.

6H WEC DA RI-PIANIFICARE Non è esente nemmeno il FIA World Endurance Championship: con la nuova strategia adottata dal mondiale endurance di spostare la 24 ore di Le Mans alla seconda metà di settembre, la 6 ore di Spa dal 25 aprile era stata spostata al 15 agosto. Ma ora, proprio in virtù del nuovo blocco fino alla fine di agosto imposto dal governo belga, l'Automobile Club de l'Ouest si trova a dover mettere mano nuovamente al suo calendario per completare la stagione 2019/2020 trovando una nuova collocazione alla corsa sulle ardenne.