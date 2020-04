SALTANO TRE GARE Non finisce di smantellare i calendari sportivi di mezzo mondo il coronavirus Covid-19. È di oggi l'annuncio della Dorna della cancellazione di ben tre GP dal Calendario MotoGP 2020. Saltano il Gran Premio di Germania al Sachsenring, il rientrante Gran Premio della Finlandia al KymiRing e, soprattutto, il Gran Premio d'Olanda ad Assen, che in 72 anni di storia del Motomondiale non aveva mai mancato un appuntamento con le due ruote. Di seguito il comunicato stampa diramato dalla Federazione, dall'associazione dei team e dalla Dorna.

COMUNICATO STAMPA ''La FIM, IRTA e Dorna Sports comunicano con rammarico la cancellazione dell'HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland, del Motul TT Assen e del Gran Premio di Finlandia. La diffusione del Covid-19 a livello globale ha portato alla cancellazione di questi tre eventi. L'HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland era in programma al Sachsenring dal 19 al 21 giugno. Il Motul TT Assen era in calendario sul TT Circuit Assen dal 26 al 28 giugno mentre il Gran Premio di Finlandia previsto dal 10 al 12 luglio sarebbe stato l’evento che avrebbe visto il debutto all’interno del calendario MotoGP™ del nuovo KymiRing. La cancellazione di questi appuntamenti porta anche all’annullamento dei relativi eventi della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE™, della Northern Talent Cup e della Red Bull MotoGP Rookies Cup''.

SEMPRE PRESENTE Ha commentato la sofferta decisione il CEO della Dorna, Carmelo Ezpeleta: ''È con grande tristezza che comunichiamo la cancellazione di questi tre importanti Gran Premi presenti all’interno del calendario MotoGP™. Il Gran Premio di Germania si disputa su una pista veramente unica e dalla storia incredibile. KymiRing è un circuito davvero eccezionale ed è pronto a ospitare il ritorno in Finlandia di un Gran Premio motociclistico che manca dal 1982. Il simbolico TT Circuit Assen ha avuto l’onore di essere l’unico Gran Premio sempre presente in forma ininterrotta all’interno del calendario mondiale a partire dalla nascita del Campionato avvenuta nel 1949. A nome di Dorna vorrei ringraziare tutti i tifosi per la loro comprensione e pazienza mentre aspettiamo che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare nel 2021 al Sachsenring e al TT Circuit Assen. Attendiamo con ansia anche il debutto del Gran Premio che la prossima stagione si disputerà sulla nuova pista del KymiRing''.