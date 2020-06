QUATTORDICI PIÙ QUATTRO Pubblicato dalla Dorna e dalla FIM il nuovo calendario della MotoGP figlio della pandemia di Covid-19. Quattordici appuntamenti totali, più quattro in standby, tutti (per ora) rigorosamente a porte chiuse. Saranno cinque le tappe doppie con due weekend consecutivi a Jerez, Spielberg, Misano, Aragon e Valencia. Non c'è il Gran Premio d'Italia - come già comunicato ufficialmente ieri - mentre trovano spazio il Gran Premio di Francia a Le Mans. Sono sette in tutto le tappe spagnole, due quelle italiene, due le austriache, una in Rep. Ceca e Francia per un totale di 14 eventi comprendendo anche il Qatar già disputato (ma solo in Moto2 e Moto3).

CALENDARIO SERRATISSIMO Si parte il 19 luglio da Jerez e si finisce il 15 novembre a Valencia, sperando di poter con, tripli e quadrupli back-to-back. Fantasiosi, come avvenuto per la Formula 1, anche i nomi dei doppi GP. Il secondo Gran Premio di Jerez sarà il GP dell'Andalusia, il secondo appuntamento austriaco il GP della Stiria (come in Formula 1, il secondo italiano sarà il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, il secondo di Aragon sarà il Gran Premio di Teruel, e il primo appuntamento valenciano sarà il Gran Premio d'Europa. Le gare in standby, quelle extra-europee, restano infine quattro, tutte da collocare dopo il 15 novembre ed entro Natale: Il Gran Premio delle Americhe, dell'Argentina, della Thailandia e della Malesia. Di seguito il calendario completo.

Calendario Ufficiale MotoGP 2020 - In aggiornamento