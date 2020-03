DA PRIMAVERA A ESTATE Con uno stringato comunicato - d'altra parte le motivazioni sono sempre le stesse - la Dorna e gli organizzatori del round olandese della Superbike, hanno comunicato lo spostamento della tappa di Assen, dove si sarebbe dovuto correre dal 17 al 19 aprile. In piena emergenza pandemica, non c'è ovviamente spazio per organizzare l'evento, che è stato rimandato al 21-23 agosto. Il calendario della Superbike è stato, come accaduto in ogni altra disciplina, stravolto dal coronavirus, ma non è questo l'ultimo provvedimento che probabilmente verrà preso nei prossimi giorni. A rischio sono ora le date di Imola (8-10 maggio), Aragon (22-24 maggio) e Misano Adriatico (12-14 giugno), previsti in due dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia.