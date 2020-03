DUE RUOTE DIMEZZATE Non si ferma il devastante incedere del Coronavirus anche nel mondo del motorsport e delle due ruote. Tra ieri e oggi sono state rinviate le tappe di Austin e Termas nel Motomondiale, e non più tardi di una settimana fa era stato annunciato il rinvio a data da destinarsi del round del Qatar del Campionato del Mondo Superbike. Di oggi la notizia che a saltare è anche la tappa di Jerez de la Frontera, dopo che in Spagna i casi di Covid-19 hanno infranto quota 2.000 e i collegamenti aerei sono stati chiusi dapprima con l'Italia (fatto che ha costretto anche alla cancellazione dei test MotoGP sulla pista andalusa previsti per la prossima settimana).

🆕Updated 2020 WorldSBK calendar for remaining rounds



Further changes due to ongoing Coronavirus outbreak to the 2020 WorldSBK calendar👇🏻



📃 | #WorldSBK https://t.co/Bhbg4HvzPW pic.twitter.com/r1SBHTl2Vm — WorldSBK (@WorldSBK) March 11, 2020

SPOSTATA LA FRANCIA Il round di Jerez de la Frontera è stato spostato in fondo al Calendario della stagione, in data 23-25 ottobre e dovrebbe così essere l'evento conclusivo dell'anno per le derivate di serie. Ma un altro spostamento è stato annunciato oggi, derivante dalla riallocazione del GP di Aragona del Motomondiale in data 27 novembre. Si è deciso, perciò di spostare al weekend del 2-4 ottobre il round francese a Magny Cours della Superbike, inizialmente previsto la settimana precedente, per evitare la concomitanzza tra i due maggiori campionati organizzati dalla Dorna. Un effetto domino che sembra non avere fine.