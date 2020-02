ARRIVEDERCI MONZA L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare. E, purtroppo, in attesa di decisioni che potrebbero portare all’ulteriore modifica del calendario delle prime gare di Formula 1, nel frattempo impatta su uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motorsport lombardi e non solo. Stiamo parlando dei test precampionato della stagione 2020 del Dtm, che si sarebbero dovuti tenere sulla storica pista di Monza i prossimi 16, 17 e 18 marzo. E no, la scelta del tempo verbale non è un errore ma purtroppo anticipa la brutta notizia arrivata in queste ore dagli organizzatori del campionato turismo tedesco…

TEST A HOCKENHEIM A causa dell’allarme contagio da CoViD-19, che interessa in maniera piuttosto consistente tutte le regioni del nord Italia, Lombardia in primis, la società organizzatrice del Dtm ha infatti comunicato che i test si terranno nelle stesse giornate (con l’aggiunta del 19 marzo) ma sulla pista di casa, quella di Hockenheim che ospiterà come da tradizione anche la tappa di chiusura del campionato. Resta invece per il momento confermata, nella speranza che l’emergenza possa presto rientrare nei ranghi, la gara prevista a Monza nel weekend del prossimo 28 giugno.

IL COMUNICATO “La diffusione e il conseguente isolamento da Coronavirus – spiega nel comunicato ufficiale di ITR, la società organizzatrice del campionato, il direttore generale Marcel Mohaupt – sta tristemente toccando in maniera sempre più evidente la nostra società nei modi più vari e disparati. Abbiamo messo la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti davanti a ogni cosa, prima di prendere la decisione di disputare i nostri test precampionato su una pista diversa. Siamo molto grati a Monza e Hockenheim per la loro cooperazione e non vediamo l’ora di visitare l’Italia in estate, quando andrà in scena la nostra prima gara su questo circuito leggendario”.