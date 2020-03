NUOVO CALENDARIO In questa fase di quarantena ci siamo un po’ troppo abituati a darvi notizie di rinvii e cancellazioni di una grande quantità di gare. Dalla Formula 1 al Wrc, dalla Formula E a MotoGP e Superbike, l’emergenza coronavirus non ha risparmiato davvero nessuno. La stessa sorte è toccata ovviamente anche al Dtm, il campionato turismo tedesco – che ha un discreto seguito anche in Italia – ha infatti dovuto cancellare del tutto i test precampionato, dopo un primo tentativo di salvarli spostando l’appuntamento da Monza a Hockenheim. La categoria adesso detiene in qualche modo un piccolo grande record: è infatti la prima che, in pieno lockdown, azzarda un calendario totalmente rivisitato per ripartire nel post-pandemia.

SI RIPARTE Di base, è un gran piacere poter parlare di ripartenze e non solo di rinvii e cancellazioni. Il Dtm ripartirà con la sua sfida tra Audi RS5 e Bmw M4 da Norimberga, con l’adrenalinico appuntamento del Norisring previsto per il weekend del 12 luglio. Ancora da definire i round 2 e 7, mentre la chiusura di stagione non sarà più, come originariamente previsto, sulla pista di “casa” a Hockenheim, ma proprio nel tempio della velocità brianzolo. Le nuove date da segnare in rosso sul calendario? Il 13, 14 e 15 novembre 2020. Di seguito tutto il nuovo calendario 2020 del Dtm – in attesa comunque di approvazione ufficiale della Fia – che vedrà in pista tra gli altri anche l’ex pilota di Formula 1, Robert Kubica.

Dtm, il nuovo calendario 2020 per ripartire dopo l’emergenza coronavirus: