SFIDA A TANAK Non c’è tempo per un lungo periodo di vacanza, almeno non per chi lavora nel WRC. Il campionato del mondo rally è finito a metà novembre con il (non disputato) Rally d’Australia e già in gennaio si riparte per la stagione 2020. Occhi puntati ovviamente sul campione del mondo Ott Tanak, che a sorpresa lascia la Toyota e approda in Hyundai per provare a portare alla casa sudcoreana anche il titolo piloti oltre che quello costruttori. Per riuscirci, però, bisognerà sconfiggere un’agguerrita concorrenza, capitanata dal sei volte iridato Sebastien Ogier, approdato alla guida della Toyota Yaris WRC.

CALENDARIO 2020 Tredici le tappe previste dal calendario mondiale 2020, che prende il via da Monte Carlo in gennaio per poi concludersi con l’inedita tappa in Giappone il 19 novembre. Da notare, oltre al già citato appuntamento nipponico, anche l’ingresso del Safari Rally del Kenya, assente in calendario dal 2002, e del Rally Nuova Zelanda. Game over, invece, per il Tour de Corse, per il Rally di Catalunya e per il Rally d’Australia, che già nella scorsa stagione era saltato a causa del pericolo incendi boschivi. Cancellato, infine, a causa delle proteste politiche, l’appuntamento cileno che si sarebbe dovuto originariamente previsto nel weekend del 19 aprile.

WRC, il calendario ufficiale del campionato mondiale Rally 2020: