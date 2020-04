IMOLA CANCELLATA Proprio stamattina su Motorbox parlavamo della possibilità, seppur remota, di un'assegnazione a sorpresa del titolo iridato 2020 con un solo round disputato, accennando ai quattro appuntamenti già saltati a causa del coronavirus Covid-19 e alla certezza che presto se ne sarebbero aggiunti altri. Con un tempismo perfetto è dunque arrivato il comunicato che decreta la cancellazione del round di Imola, previsto per l'8-10 maggio prossimo, e lo spostamento di quelli di Aragon (dal 22-24 maggio al 28-30 agosto) e di Misano (dal 12-14 giugno al 6-8 novembre). ''La FIM e la Dorna'' - si legge nel comunicato - ''Continueranno a lavorare con i governi e gli organizzatori analizzando ogni singola situazione nel dettaglio. Con grande rammarico, dopo aver valutato ogni possibile scenario, abbiamo deciso d'accordo con l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, che il round italiano della superbike sarà cancellato''. Salgono dunque a sette le modifiche al calendario della classe Superbike 2020, con sei posticipi e una cancellazione.

MISANO POSTICIPATO Migliore sorte di Imola ha avuto, per ora, il round della Riviera di Rimini che si disputerà a Misano non più a giugno, ma a novembre. A commentare lo spostamento Andrea Albani, direttore dell'autodromo romagnolo. ''In questo momento prevale l’incertezza perché alla complessità della definizione dei calendari sportivi, sulla base dei lockdown dei vari Paesi, si aggiunge quella sulle modalità con le quali gli eventi potranno svolgersi. Ci sono tanti aspetti da valutare. Certamente dobbiamo stare uniti per proteggere ogni segmento della lunga filiera del motorpsort, senza dimenticare e lasciare indietro nessuno. Quanto alla riprogrammazione del Riviera di Rimini Round del WorldSBK a novembre, è coerente con gli obiettivi che cerchiamo di centrare, ossia mantenere in calendario tutti gli eventi programmati. Sarà la condizione di sicurezza per tutti coloro che entreranno in circuito a guidarci; stiamo già lavorando su questo aspetto ed aspettiamo le regole che saranno definite. Certamente ne adotteremo di ulteriori e più stringenti perché queste sono le basi solide dalle quali ripartire. Serve uno sforzo comune e molto realista: sappiamo che nulla sarà come prima, ma dobbiamo tutti fare il massimo perché si riaccenda presto il semaforo verde, ma adeguandoci al nuovo mondo che ci attende''.