CALENDARIO MOTOE Contemporaneamente al calendario della MotoGP rivisto in seguito alla pandemia di Covid-19 che ha interessato il pianeta, è stato diramato anche il calendario aggiornato del secondo campionato del mondo di moto elettriche. La MotoE non perde neanche una tappa - sette erano e sette saranno - ma cambiano gli scenari dove si andrà a correre. Nella versione originale si sarebbero dovuti disputare i GP di Spagna, Olanda, Austria, San Marino (due) e Valencia (due), mentre la situazione rivista dalla Dorna e dalla FIM cambia un po' le cose.

TRIPLO MISANO Nel nuovo calendario restano Jerez (vi si correrà sia come GP di Spagna il 19 luglio che come GP dell'Andalusia la domenica successiva) e Misano Adriatico (con ben tre appuntamenti: uno nel fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il 13 settembre, due in quello del Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, 19 e 20 settembre). Il gran finale, invece, è stato spostato da Valencia a Le Mans, con il doppio appuntamento nel weekend del 10-11 ottobre con il Gran Premio di Francia. Di seguito lo schematico riepilogo.

Il calendario ufficiale della Coppa del Mondo di MotoE 2020