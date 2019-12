TANTO TRICOLORE Dopo la prima tribolata stagione, la MotoE si approccia al suo secondo anno di vita con tanta più esperienza e una lineup compatta di piloti ormai esperti nel girare in pista con la Energica Ego Corsa. Pochi cambi in griglia rispetto alla passata stagione, con ben 11 piloti confemati tra cui il campione della prima stagione, Matteo Ferrari. La notizia più altisonante è l'addio alla categoria del veterano spagnolo Sete Gibernau, sostituito dall'ex pilota Superbike Jordi Torres, uno dei sei rookie della stagione 2020, assieme allo svizzero Dominique Aegerter, che prende il posto del connazionale Jesko Raffin, all'andorrano Xavier Cardelus, al tedesco Lukas Tulovic e ai due italiani Alessandro Zaccone con il team Gresini e Tommaso Marcon con il Tech 3. Unico pilota a essere rimasto nella categoria cambiando però tuta è stato il belga Xavier Simeon, che passa dal team Avintia al LCR. La pattuglia più nutrita al via è proprio quella italiana, con 5 piloti, davanti a quella spagnola con 3. I 18 assi elettrici si sfideranno sulla lunghezza di sette tappe, con via da Jerez il 3 maggio e doppia chiusura a Valencia il 14 e 15 novembre.

Qui le Entry List ufficiali delle classi Moto3, Moto2 e MotoGP

Entry List classe MotoE 2020

Team No. Pilota Naz. OCTO Pramac MotoE 5 Alex De Angelis RSM OCTO Pramac MotoE 16 Josh Hook AUS Openbank Aspar Team 6 Maria Herrera SPA Openbank Aspar Team 18 Nicolas Terol SPA LCR E-Team 7 Niccolò Canepa ITA LCR E-Team 10 Xavier Simeon BEL Trentino Gresini MotoE 11 Matteo Ferrari ITA Trentino Gresini MotoE 61 Alessandro Zaccone ITA Avinitia Esponsorama Racing 20 Xavier Cardelus AND Avinitia Esponsorama Racing 51 Eric Granado BRA Tech3 E-Racing 35 Lukas Tulovic GER Tech3 E-Racing 70 Tommaso Marcon ITA Ongetta SIC58 Squadracorse 27 Mattia Casadei ITA One Energy Racing 38 Bradley Smith GBR Join Contract Pons 40 40 Jordi Torres SPA EG 0,0 Marc VDS 63 Mike Di Meglio FRA Ajo MotoE 66 Niki Tuuli FIN Intact GP 77 Dominique Aegerter SVI

Calendario classe MotoE 2020