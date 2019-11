Autore:

La Redazione

GUERRA ITALIA-SPAGNA Si preannuncia come un'asprissima lotta tra Italia e Spagna il Campionato del Mondo Moto3 2020, con qualche possibile inserimento di piloti nipponici o di qualche altra nazionalità. Occhio soprattutto ai rookie Jeremy Alcoba e Carlos Tatay per quanto riguarda le sorprese, mentre i favoriti d'obbligo - con Dalla Porta, Canet e Ramirez passati in Moto2 - saranno gli azzurri Tony Arbolino, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli, il britannico John McPhee, il giappo-riccionese Tatsuki Suzuki e gli spagnoli Jaume Masià, Sergio Garcia e Alberto Arenas. Il team di Max Biaggi riporterà infine la Husqvarna nel Mondiale, e non si potranno sicuramente ignorare entrambi i piloti del Corsaro: l'espertissimo Romano Fenati, e lo spagnolo Alonso Lopez,