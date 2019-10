Autore:

Simone Valtieri

POKERISSIMO AZZURRO Sventola il tricolore italiano sul podio di Motegi, per la quinta volta in cinque anni in Moto3, e il merito stavolta è tutto di Lorenzo Dalla Porta che vince il Gran Premio del Giappone in una gara atipica, senza grupponi e giochi di scie, ma con tanta guida e tanta abilità dimostrata dai tre ragazzi che sono finiti sul podio oggi. Più di tutti però, ha dimostrato una grandissima maturità il ragazzo del team Leopard, che ha recuperato nei primi giri dalle retrovie dopo una partenza sbagliata e un warm up difficile, prendendosi la prima posizione a metà gara e non lasciandola praticamente più.

TITOLO VICINO Ed è una vittoria che vale doppio per Lorenzo Dalla Porta, perché i due diretti rivali per il titolo, Tony Arbolino, e soprattutto Aron Canet, sono entrambi caduti e non hanno raccolto nemmeno un punto. E se invece tu ne fai 25, quando gli altri sono a zero, infliggi un colpo da kappaò al Mondiale a tre gare dalla fine. In classifica l'alfiere del team Leopard - alla seconda vittoria dell'anno dopo sei secondi posti - ha ora 47 punti di margine su Canet e 68 su Arbolino. In sostanza la prossima settimana a Phillip Island ha bisogno di rosicchiare quattro punti allo spagnolo del team di Max Biaggi per portarsi a +51 e assicurarsi un titolo mondiale che a inizio stagione sembrava quasi impensabile.

VIETTI BRAVO Ma nulla è impensabile con un ragazzo come Lorenzo, che ha dimostrato una crescita esponenziale in velocità e maturità nel corso di questa stagione, e soprattutto una costanza che in una classe tumultuosa come la Moto3 è caratteristica imprescindibile per portare a casa un pezzo di storia. Bellissima gara anche di Tatsuki Suzuki, il giappo-riccionese che in casa resta tutto il tempo incollato a Dalla Porta, salvo farsi beffare nel finale da Albert Arenas e da un Celestino Vietti autore di un sorpasso incredibile alla chicane proprio su Suzuki all'ultimo giro. Terzo posto per l'altro azzurro dello Sky Racing Team di Valentino Rossi.

One hand on the 2019 #Moto3 title? 🏆



Second victory of the season for @dallap48 and surely the biggest day of his career! 🥇#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/pZjpIgHdYX — MotoGP™ 🇯🇵 (@MotoGP) October 20, 2019

SETTIMO CIELO E così dopo Niccolò Antonelli nel 2015, Romano Fenati nel 2016, Enea Bastianini nel 2017, Marco Bezzecchi nel 2018, è la volta di Lorenzo Dalla Porta continuare la striscia vincente dei ragazzini terribili tricolore a Motegi, un feudo italiano che mai come quest'anno potrebbe essere preambolo di soddisfazioni enormi. "Sono al settimo cielo, non per la caduta degli altri ma per la mia prestazione" - ha spiegato a caldo il vincitore - "Ho fatto una gara fantastica nel warm up abbiamo avuto qualche problema con la moto ma per la gara il team ha lavorato sodo e la moto era ottima."

PER LA NONNA "Sono stato lì nei primi giri un po' a guardarmi dagli altri piloti che erano molto aggressivi" - prosegue Dalla Porta - "Ma quando sono risucito a superare Canet e Suzuki ho spinto tanto e imposto il mio ritmo, e sono molto contento. Sono veramente fiero della mia squadra, hanno finito la mia moto 10 minuti prima del giro di allineamento, nel warm up mi ero innervosito un po' perché abbiamo avuto questi problemi, hanno cambiato tutto e tutto ha funzionato come doveva. Ora andiamo in Australia un'altra pista che mi piace, ho promesso a mia nonna quando è venuta a mancare che avrei festeggiato una vittoria per lei, questa è per lei." Bravo Lorenzo!

Tears of joy in parc ferme! 👏@dallap48's father is overcome with emotion as his son closes in on the #Moto3 title! 🏆#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/rsx4sWAs40 — MotoGP™ 🇯🇵 (@MotoGP) October 20, 2019

SUPER MARINI Non finiscono qui le notizie positive per gli italiani. Nella classe Moto2 strepitosa vittoria per Luca Marini che scappa via dopo la partenza con Baldassarri. I due vengono ripresi e superati dallo svizzero Thomas Luthi, ma il fratellino di Valentino Rossi non ci sta e si mette a seguire lo svizzero del team Dynavolt da vicino, reggendo il suo ritmo indiavolato, sferrando l'attacco al penultimo giro e vincendo d'autorità. Non riesce invece e difendere il terzo posto Baldassarri, che nello stesso momento in cui Marini guadagna la vittoria, perde il podio a vantaggio dell'iridato Moto3 2018, Jorge Martin. Alex Marquez, sesto, mantiene 36 punti di margine su Luthi in classifica a tre gare dalla fine.

Classifica Moto3 - GP del Giappone 2019, Motegi

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Lorenzo DALLA PORTA Honda 39'34.866 2 Albert ARENAS KTM +0.094 3 Celestino VIETTI KTM +0.198 4 Tatsuki SUZUKI Honda +0.289 5 Sergio GARCIA Honda +0.437 6 John MCPHEE Honda +3.648 7 Jaume MASIA KTM +7.225 8 Marcos RAMIREZ Honda +7.382 9 Alonso LOPEZ Honda +8.172 10 Andrea MIGNO KTM +12.054 11 Makar YURCHENKO KTM +12.296 12 Niccolò ANTONELLI Honda +13.295 13 Ayumu SASAKI Honda +13.308 14 Ai OGURA Honda +13.333 15 Ryusei YAMANAKA Honda +13.362 16 Stefano NEPA KTM +13.380 17 Kaito TOBA Honda +13.487 18 Can ONCU KTM +13.940 19 Raul FERNANDEZ KTM +14.648 20 Kazuki MASAKI KTM +22.886 21 Riccardo ROSSI Honda +22.907 22 Filip SALAC KTM +23.416 23 Dennis FOGGIA KTM +32.728 24 Tom BOOTH-AMOS KTM +4 Giri Romano FENATI Honda +5 Giri Aron CANET KTM +6 Giri Tony ARBOLINO Honda +11 Giri Darryn BINDER KTM +13 Giri Jakub KORNFEIL KTM 0 Giro Gabriel RODRIGO Honda 0 Giro

