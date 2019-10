Autore:

Simone Valtieri

TRIS YAMAHA Per non essere una pista Yamaha, non male la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone nella classe MotoGP per gli alfieri di Iwata. A Motegi nella notte italiana ha siglato il miglior tempo di giornata Maverick Vinales in 1'45"572, precedendo di 258 millesimi il giovane del team Petronas, Fabio Quartararo e di 411 il suo compagno di team Franco Morbidelli. L'unico del team nipponico a non aver risposto all'appello è Valentino Rossi, che resta staccato di 848 millesimi in 12° posizione.

MARQUEZ VICINO Poco distante dal terzetto di Yamaha al vertice ci sono i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins. Il fresco campione del mondo con la Honda si è fermato a 463 millesimi, il pilota Suzuki a 493, precedendo il compagno di marca Joan Mir di mezzo decimo. Nella top ten concludono anche le due Ducati di Jack Miller e Andrea Dovizioso e la KTM di Pol Espargaro, a 6 decimi dalla vetta, con Cal Crutchlow in sella alla sua Honda in 10° posizione.

Last of the late brakers! ✊@marcmarquez93 dives past @HRC_MotoGP team-mate @lorenzo99 on his way to the fastest lap of the morning so far! 🔥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/5R4tNMzDRV — MotoGP™ 🇯🇵 (@MotoGP) October 18, 2019

DIFFICOLTÀ TRICOLORE Altri due italiani hanno concluso subito alle spalle di Valentino Rossi, con Danilo Petrucci 13° e in sella alal Ducati e Andrea Iannone 14° con la sua Aprilia, mentre per trovare Francesco Bagnaia bisogna scendere fino in 20° posizione, dietro anche a Jorge Lorenzo. 15° invece è Taka Nakagami, che dopo l'appuntamento casalingo saluterà il gruppo e lascerà il suo posto in Honda a Johann Zarco, per farsi operare a una spalla.

Risultati FP1 MotoGP Giappone - Motegi