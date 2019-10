Autore:

La Redazione

CORSA AL TERZO POSTO Quattro gare al termine della stagione MotoGP 2019 ma il titolo è già al sicuro nella bacheca di Marc Marquez. Domenica però si torna a correre in Giappone, proprio dove lo conquistò 12 mesi fa il suo settimo titolo iridato, e tutti potranno farlo con l'obiettivo di insinuare qualche dubbio nella mente dello spagnolo. C'è peraltro una lotta apertissima per la terza posizione, con Andrea Dovizioso che sembra ormai lanciato verso la seconda piazza iridata per la terza stagione consecutiva. In lizza per l'ultimo gradino del podio della classe regina ci sono dunque Rins, Vinales, Petrucci, Rossi e Quartararo. Chi la spunterà?

IL CIRCUITO Il Twin Ring di Motegi è stato costruito nel 1997 dalla Honda come test-track ma è presto diventato, viste la sua versatilità, un'ambita meta per i campionati a due e quattro ruote di mezzo mondo. Il debutto nel Motomondiale è arrivato nel 1999 sfruttando la pista tradizionale (il tracciato è dotato anche di un ovale) di 4,8 km con 6 curva a sinistra e 8 a destra con una carreggiata di 15 metri e un rettilineo principale di 762. Il record in gara di questa pista situata nel bellissimo distretto nipponico del Kanto appartiene in gara a Jorge Lorenzo, che nel lontano 2014 ottenne il giro veloce in 1'45"350. Ed è sempre lo spagnolo che detiene il record assoluto, stabilito l'anno dopo, nel 2015, con una pole spaziale da 1'43"790! Il più veloce di tutti invece è stato Andrea Iannone, con 314,3 kmh toccati in fondo al rettilineo con la sua Ducati, anch'esso nel 2015.

I NUMERI Negli ultimi dieci anni sono stati 8 i successi spagnoli nel Gran Premio del Giappone classe MotoGP con Jorge Lorenzo capace di trionfarvi ben tre volte, tante quante Daniel Pedrosa - attuale tester KTM e con due successi di Marc Marquez (2016-18). Gli unici successi non iberici sono della Ducati, con Stoner nel 2010 e Dovizioso nel 2017. Ma a vincere più di tutti a Motegi è stato Valentino Rossi con 4 affermazioni, una in 500 (2001) e tre in MotoGP (2002-03-08). Anche Marquez conta in totale quattro successi a Motegi, uno in 125 (2010) e uno in Moto2 (2012) oltre ai due recenti in MotoGP, così come Pedrosa, che alle tre vittorie in top class somma quella del 2004 in 250. E se Jorge Lorenzo vi ha vinto solo in MotoGP, Andrea Dovizioso somma al suo successo 2017 un'affermazione nel lontano 2004 in 125. Tra i piloti attualmente in attività in MotoGP, si contano anche le tre vittorie di Mika Kallio (2005-2006 in 125, 2007 in 250), Le due di Andrea Iannone (2009 in 125 e 2011 in Moto2) e di Johann Zarco (2011 in 125, 2015 in Moto2) e il trionfo di Francesco Bagnaia lo scorso anno in Moto2.

IL METEO Un po' di pioggia potrebbe rinfrescare il weekend della MotoGP in Giappone. Per la giornata di sabato sono attese piogge sparse, mentre nelle altre due giornate di gara il cielo dovrebbe reggere, offrendo comunque temperature autunnali. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 18 ottobre: nuvoloso, temperature 11°-18°, precipitazioni 40%

Sabato 19 ottobre: nuvolosità con brevi piogge, temperature 14°-20°

Domenica 20 ottobre: nuvolosità con schiarite, temperature 10°-21

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista asiatica. In occasione del GP del Giappone è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 20 ottobre 2019, ore 7.00

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 19 ottobre 2019, ore 7.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 19 ottobre 2019, ore 7.10

RISULTATI FP4

Sabato 19 ottobre 2019, ore 6.30

RISULTATI FP3

Sabato 19 ottobre 2019, ore 2.55

RISULTATI FP2

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 7.10

RISULTATI FP1

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 2.55