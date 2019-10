Autore:

La Redazione

PER LA GLORIA Il titolo mondiale 2019 è andato a Marc Marquez, nelle ultime giornate del Mondiale si corre per la gloria, senza tatticismi né risparmiarsi! Il trittico asiatico della MotoGP comincia così con il Gran Premio del Giappone al Twin Ring di Motegi, proprio dove l'iberico lo scorso anno vinse il suo settimo titolo, con tanti piloti in cerca di riscatto e altri a caccia di conferme. Alla prima schiera appartengono gli italiani Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, sottotono nell'appuntamento di Buriram; alla seconda Fabio Quartararo e Maverick Vinales e Franco Morbidelli, sugli scudi in Thailandia. In mezzo c'è Alex Rins, ondivago in questo mondiale, in attesa che Jorge "Godot" Lorenzo torni presto competitivo.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio del Giappone al Motegi Twin Ring.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 18 ottobre

02.00: Moto3 Prove Libere 1

02.55: MotoGP Prove Libere 1

03.55: Moto2 Prove Libere 1

06.15: Moto3 Prove Libere 2

07.10: MotoGP Prove Libere 2

08.10: Moto2 Prove Libere 2

Sabato 19 ottobre

02.00: Moto3 Prove Libere 3

02.55: MotoGP Prove Libere 3

03.55: Moto2 Prove Libere 3

05.35: Moto3 Qualifiche

06.30: MotoGP Prove Libere 4

07.10: MotoGP Qualifiche

08.05: Moto2 Qualifiche

Domenica 20 ottobre

01.40: Moto3 Warm Up

02.10: Moto2 Warm Up

02.40: MotoGP Warm Up

04.00: Moto3 Gara

05.20: Moto2 Gara

07.00: MotoGP Gara

Differite TV8

Sabato 19 ottobre

14.00: Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche - sintesi

Domenica 20 ottobre

11.00: Moto3 Gara

12.15: MotoGP Gara

14.00: Moto2 Gara