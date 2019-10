Autore:

La Redazione

GRIGLIA COMPLETA Con l'annuncio oggi in Australia di Iker Lecuona, che correrà con il team Red Bull KTM Tech3 nel 2020, la griglia di partenza MotoGP 2020 è completa. 22 saranno i piloti al via del prossimo Mondiale, con due soli rookie, entrambi portati nella classe maggiore dalla KTM, Lecuona appunto al posto di Syahrin, e Brad Binder, che con l'addio anticipato di Zarco alla casa austriaca, sarà promosso nel Factory Racing Team. Il moto-mercato 2020, salvo clamorose sorprese, si è chiuso qui e gli unici movimenti sono stati questi due, visto che gli altri 20 posti sono tutti stati confermati. La stagione 2020 del Motomondiale scatterà l'8 marzo in Qatar e si chiuderà il 15 novembre a Valencia.. Qui il calendario completo, di seguito la lista completa dei piloti che prenderanno parte alla prossima stagione iridata.

Entry List MotoGP 2020