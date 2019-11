Autore:

La Redazione

TANTI ITALIANI Saranno ben nove su 30 i piloti italiani nei 15 team che si contenderanno il titolo della classe cadetta del Motomondiale, una Moto2 che si annuncia più che competitiva e magari foriera di soddisfazioni per i centauri del Belpaese. Se infatti i favoriti d'obbligo - al netto della promozione di Alex Marquez, Iker Lecuona e Brad Binder in MotoGP - saranno i ragazzi che hanno concluso più in alto il campionato 2019, e dunque gli spagnoli Jorge Navarro e Augusto Fernandez e lo svizzero Thomas Luthi, occhio soprattutto al campione Moto3 2018, Jorge Martin, apparso in gran forma soprattutto nelle ultime gare, e ai tantissimi azzurri: dai veterani Luca Marini e Stefano Manzi, che hanno chiuso in crescendo la stagione, a Lorenzo Baldassarri, Nicolò Bulega e Simone Corsi, che cercano il riscatto; dal rookie dell'anno Fabio Di Giannantonio, ai rampanti Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, senza dimenticarci l'anno di apprendistato del fresco campione della Moto3, Lorenzo Dalla Porta. Al momento sono 29 i piloti annunciati, ma è molto probabile che il posto libero lascianto nel team Marc VdS da Alex Marquez, sia prenotato del francese Johann Zarco, altro favorito d'obbligo al titolo mondiale se dovesse arrivare.

Team Moto No. Pilota Naz. American Racing Kalex 16 Joe Roberts USA 42 Marcos Ramirez SPA EG 0,0 Marc VdS* Kalex 22 Sam Lowes GBR ?? TBC TBC Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 11 Nicolo Bulega ITA 57 Edgar Pons SPA Flexbox Hp 40 Kalex 7 Lorenzo Baldassarri ITA 40 Augusto Fernandez SPA Idemitsu Honda Team Asia Kalex 27 Andi Farid Izdihar INA 35 Somkiat Chantra THA Italtrans Racing Team Kalex 19 Lorenzo Dalla Porta ITA 33 Enea Bastianini ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 12 Thomas Luthi SVI 23 Marcel Schrotter GER Onexox TKKR Sag Team Kalex 87 Remy Gardner AUS 99 Daniel Bin Kasmayudin MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 96 Jake Dixon GBR 97 Xavi Vierge SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 45 Tetsuta Nagashima JPN 88 Jorge Martin SPA SKY Racing Team VR46 Kalex 10 Luca Marini ITA 72 Marco Bezzecchi ITA MV Agusta emporary Forward MV Agusta 24 Simone Corsi ITA 62 Stefano Manzi ITA NTS Rw Racing GP NTS 2 Jesko Raffin SVI 64 Bo Bendsneyder OLA Angel Nieto Team Speed Up 44 Aron Canet SPA 55 Hafizh Syahrin MAL Speed Up Racing Speed Up 9 Jorge Navarro SPA 21 Fabio Di Giannantonio ITA

*Il team EG 0,0 Marc VdS deve ancora annunciare il suo secondo pilota