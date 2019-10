Autore:

Simone Valtieri

BRAVO LORENZO! Dalla Porta ce l'ha fatta! Il ventiduenne pratese è campione del mondo della classe Moto3! Il pilota della Honda ha raggiunto la piena maturità agonistica gestendo con intelligenza tutto il complicatissimo GP Australiano, e mettendo insieme un filotto di piazzamenti micidiali che gli hanno consentito l'allungo decisivo nel mondiale. Nelle ultime tre gare sono arrivati il 2° posto in Thailandia, la vittoria in Giappone il fantastico bis di oggi in Australia! Un trittico vincente che consegna a lui e all'Italia il tanto atteso titolo della Moto3, il primo della storia in questa giovane classe.

15 ANNI DI ATTESA Era dal 2004 che un pilota italiano non vinceva il titolo nella classe d'esordio, ovvero da quando Andrea Dovizioso portò a casa il titolo mondiale nella 125! Oggi Lorenzo è uno dei più promettenti talenti del motociclismo italiano per velocità e intelligenza. Saputo della caduta di Aron Canet, il più diretto inseguitore in classifica con 47 punti di ritardo, Dalla Porta si è tolto dal gruppone mantenendo posizioni di testa per tutta la gara, cercando di tenersi lontano dai guai. Per vincere il mondiale aveva a questo punto bisogno di un ottavo posto, in modo da mettere fuori gioco anche l'altro inseguitore Tony Arbolino, e così ha fatto.

DISASTRO CANET La caduta di Canet è arrivata al terzo giro, lo spagnolo del team di Max Biaggi ha fatto tutto da solo, stendendosi in staccata dopo il rettilineo. A quel punto Dalla Porta ha rotto gli indugi e dalla pancia del gruppetto di testa è balzato subito davanti, sfruttando le scie ogni volta per non perdere troppe posizioni. Protagonisti della gara Darryl Binder, Romano Fenati, Tatsuki Suzuki, Tony Arbolino, di volta in volta davanti e poi risucchiati dal gioco delle scie.

ULTIMO GIRO La gara si decide negli ultimi giri, con un gruppo selvaggio che avanza ma Dalla Porta decide di elevarsi, inizia in testa l'ultimo giro, non si spaventa quando Suzuki sgondola davanti ai sé, respinge il suo attacco e quello di McPhee, e poi sul rettilineo finale resiste e vince la sua terza gara della stagione, quella più bella, che gli vale il titolo mondiale! Bravo Lorenzo! Sul podio con lui finiscono il compagno Marcos Ramirez e l'altro spagnolo Albert Arenas, quarto Suzuki del team Sic58, solo nono Tony Arbolino davanti a un ottimo Stefano Nepa. Ma oggi c'è solo Dalla Porta!

VOLEVO VINCERE Appena giunto nel paddock, dopo i festeggiamenti con tutto il team e sul podio, il numero 48 ha affermato: "È una sensazione fantastica, è incredibile, ho visto la caduta di Aron e ho pensato 'devo vincere la gara. Se cado è lo stesso', poi nell'ultimo giro ho pensato soltanto alla vittoria del campionato, è incredibile per me e per la mia famiglia, questa vittoria la dedico a mia nonna (scomparsa recentemente) gliel'avevo promesso, è fantastico, grazie a tutto il mio team, ha fatto un lavoro impeccabile, è una cosa bellissima."

Ordine d'arrivo Gran Premio d'Australia 2019, Phillip Island - Moto 3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Lorenzo DALLA PORTA Honda 37'45.817 2 Marcos RAMIREZ Honda +0.077 3 Albert ARENAS KTM +0.088 4 Tatsuki SUZUKI Honda +0.126 5 John MCPHEE Honda +0.330 6 Darryn BINDER KTM +0.772 7 Ayumu SASAKI Honda +1.029 8 Tom BOOTH-AMOS KTM +1.545 9 Tony ARBOLINO Honda +1.635 10 Stefano NEPA KTM +2.023 11 Dennis FOGGIA KTM +2.340 12 Romano FENATI Honda +3.723 13 Alonso LOPEZ Honda +7.564 14 Ai OGURA Honda +7.676 15 Jakub KORNFEIL KTM +8.109 16 Can ONCU KTM +16.735 17 Kazuki MASAKI KTM +16.744 18 Makar YURCHENKO KTM +42.326 19 Rogan CHANDLER Kalex KTM +1 Giro RIT Jaume MASIA KTM 1 Giro RIT Celestino VIETTI KTM 1 Giro RIT Kaito TOBA Honda 3 Giri RIT Andrea MIGNO KTM 3 Giri RIT Raul FERNANDEZ KTM 6 Giri RIT Filip SALAC KTM 8 Giri RIT Gabriel RODRIGO Honda 8 Giri RIT Sergio GARCIA Honda 10 Giri RIT Yanni SHAW Kalex KTM 20 Giri RIT Aron CANET KTM 21 Giri RIT Riccardo ROSSI Honda 0 Giro

Classifica Campionato Mondiale Classe Moto 3 (17/19)