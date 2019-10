Autore:

CHE SPAVENTO! Procede tra mille difficoltà il weekend del Gran Premio d'Australia della classe MotoGP, dopo che in Moto3 e in Moto2 si sono svolte le qualifiche nonostante vento e pioggia. Il programma aveva per questo motivo subito un ritardo, che ha portato poi alla cancellazione delle qualifiche. Nel corso delle FP4 della classe regina, infatti, la KTM di Miguel Oliveira è stata letteralmente spostata dal vento e portata sull'erba a fondo rettilineo, provocando la brutta caduta del portoghese, fortunatamente senza conseguenze gravi.

STOP FORZATO I commissari hanno così deciso di esporre bandiera rossa a 12 minuti dal termine della sessione, preambolo della cancellazione delle qualifiche. I team manager e i piloti si sono infatti recati in Direzione Gara, convocati per prendere una decisione che è apparsa l'unica possibile, e mentre nel Parco di Phillip Island persino i gabbiani faticavano a spostarsi, sono state abbassate tutte le saracinesche nella corsia box e si è deciso di evitare ulteriori pericoli.

QUALIFICHE O FP2? L'opzione numero uno sul tavolo è quella di disputare le qualifiche nella giornata di domenica mattina, posticipando o cancellando il warm up, intenzione già comunicata dalla Direzione Gara. La seconda ipotesi, in caso il maltempo persistesse, è quella di far valere la classifica combinata FP1+FP2+FP3 per stabilire la griglia di partenza (che in sostanza resta quella delle FP2, unica sessione che si è svolta in condizioni meteo accetabili). In tal Maverick Vinales scatterebbe davanti ad Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow. Gli orari del weekend subiranno dunque un'ulteriore variazione, senza considerare che già nella notte italiana tra sabato e domenica, arriverà l'ora legale.