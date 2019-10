Autore:

Simone Valtieri

METEO AVVERSO È stata una sessione atipica quella delle FP3 del Gran Premio d'Australia, andate in scena nella notte italiana. Dopo la pioggia di venerdì mattina e il sole del pomeriggio, nel sabato di Phillip Island il vento è stato protagonista della sessione, con tantissimi piloti che non sono neanche scesi in pista, tra cui Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Crutchlow e Iannone. Tra quelli che invece hanno voluto saggiare il tracciato anche in queste condizioni estreme, i due favoriti del Gran Premio di domenica: Maverick Vinales e Marc Marquez.

MAV VS GLI ELEMENTI E se per lo spagnolo della Honda il ruolo di favorito è inevitabile a ogni GP, quello della Yamaha lo sta conquistando a suon di giri veloci. Maverick infatti dopo aver domato pioggia e sole, è stato il più veloce nel vento di questa mattina, chiudendo al primo posto in 1'31"338, giusto un paio di decimi da vanti a Marquez. Lontani gli altri, con il tezo posto di Pol Espargaro (KTM) a 1"6 dalla vetta, e il quarto del francese Johann Zarco, al debutto sulla Honda del team LCR, a 2"3. 2"9 invece il distacco incassato dal padrone di casa Jack Miller, con Fabio Quartararo a 3"5, rientrato dopo l'incidente di ieri mattina vistosamente zoppicante.

Q2 INVARIATA La qualifica è prevista per le 6.05 del mattino ora italiana con i piloti impegnati nella Q1. Alla Q2 sono qualificati i migliori dieci delle FP2 di ieri, ovvero, nell'ordine: Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Jack Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi, Alex Rins, Franco Morbidelli e Aleix Espargaro: In sostanza le quattro Yamaha, tre Ducati, una Honda, una Suzuki e una Aprilia.

Risultati FP3 Gran Premio d'Australia 2019 - Phillip Island