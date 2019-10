Autore:

Simone Valtieri

MAV CON LA PIOGGIA Nella notte italiana è scattato il weekend del Motomondiale a Phillip Island con le prime due sessioni di prove libere del venerdì del Gran Premio d'Australia. La prima si è disputata sotto una pioggia consistente e ha visto primeggiare Maverick Vinales, che con la sua Yamaha ha preceduto il padrone di casa Jack Miller e il campione del mondo Marc Marquez. Quarto tempo per Valentino Rossi, quinto per Danilo Petrucci, sesto per Franco Morbidelli e decimo per Andrea Dovizioso.

Picking up where he left off last year! 💪



2018 winner @mvkoficial12 is the man to beat so far in FP1! 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/xBQks4YAiR — MotoGP™ 🇦🇺 (@MotoGP) October 25, 2019

E CON IL SERENO Nella seconda sessione non cambia la vetta con Maverick Vinales che anche con l'asfalto riscaldato dal sole timbra il miglior tempo in 1'28"824, rifilando mezzo secondo a un terzetto di piloti raccolti in 7 millesimi, nell'ordine: Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. Scivolano in 5°, 6° e 7° piazza il 2°, 3° e 4° delle FP1, ossia Miller, Marquez e Rossi. Si è svolta inoltre una sessione extra di test per provare le nuove gomme Michelin per il 2020, della durata di 20 minuti, nella quale si è imposto Marc Marquez davanti a Iannone e a Vinales.

Trouble in paradise? 💥



Things got a little heated between the @HRC_MotoGP riders at the end of FP2! 👀#AustralianGP 🇦🇺 | 📽️https://t.co/8zBZWzxuvK — MotoGP™ 🇦🇺 (@MotoGP) October 25, 2019

AHI QUARTARARO!Ma al di là dei risultati, che hanno mostrato una Yamaha ancora una volta in buona forma, è accaduto anche dell'altro. Nella prima sessione di libere Fabio Quartararo è stato sbalzato dalla sua moto in highside, ricadendo a terra violentemente sulla sua gamba sinistra. Il pilota francese è stato dichiarato idoneo a correre ma non ha preso parte per precauzione alle FP2, curando l'ematoma spuntato sulla caviglia. E si è sfiorato l'incidente anche tra i due compagni di team in Honda, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, con quest'ultimo che procedeva lentamente ed è stato sfiorato dal connazionale che gli ha portato via un'appendice aerodinamica.

BIG highside for @FabioQ20! 😱



The @sepangracing is stretchered away with apparent pain in his left leg 💢#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/oZwm4asQD9 — MotoGP™ 🇦🇺 (@MotoGP) October 25, 2019

DOMANI QUALIFICHE A Phillip Island si torna in pista nella notte italiana per FP3, FP4 e per le qualifiche, previste per le 6.05. Di seguito i risultati completi delle tre sessioni del mattino.

Risultati FP1 Gran Premio d'Australia 2019 - Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'38.957 2 Jack MILLER Ducati 1'39.104 0.147 / 0.147 3 Marc MARQUEZ Honda 1'39.342 0.385 / 0.238 4 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.885 0.928 / 0.543 5 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.910 0.953 / 0.025 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.320 1.363 / 0.410 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.575 1.618 / 0.255 8 Pol ESPARGARO KTM 1'40.587 1.630 / 0.012 9 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.675 1.718 / 0.088 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.690 1.733 / 0.015 11 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.799 1.842 / 0.109 12 Alex RINS Suzuki 1'40.860 1.903 / 0.061 13 Johann ZARCO Honda 1'41.052 2.095 / 0.192 14 Cal CRUTCHLOW Honda 1'41.073 2.116 / 0.021 15 Joan MIR Suzuki 1'41.118 2.161 / 0.045 16 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.180 2.223 / 0.062 17 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.371 2.414 / 0.191 18 Jorge LORENZO Honda 1'41.958 3.001 / 0.587 19 Mika KALLIO KTM 1'42.306 3.349 / 0.348 20 Tito RABAT Ducati 1'43.547 4.590 / 1.241 21 Andrea IANNONE Aprilia 1'43.779 4.822 / 0.232 22 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'44.148 5.191 / 0.369

Risultati FP2 Gran Premio d'Australia 2019 - Phillip Island

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'28.824 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'29.320 0.496 / 0.496 3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'29.325 0.501 / 0.005 4 Danilo PETRUCCI Ducati 1'29.327 0.503 / 0.002 5 Jack MILLER Ducati 1'29.344 0.520 / 0.017 6 Marc MARQUEZ Honda 1'29.421 0.597 / 0.077 7 Valentino ROSSI Yamaha 1'29.436 0.612 / 0.015 8 Alex RINS Suzuki 1'29.472 0.648 / 0.036 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'29.718 0.894 / 0.246 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'29.791 0.967 / 0.073 11 Joan MIR Suzuki 1'29.875 1.051 / 0.084 12 Karel ABRAHAM Ducati 1'29.997 1.173 / 0.122 13 Andrea IANNONE Aprilia 1'30.170 1.346 / 0.173 14 Francesco BAGNAIA Ducati 1'30.426 1.602 / 0.256 15 Johann ZARCO Honda 1'30.441 1.617 / 0.015 16 Jorge LORENZO Honda 1'30.706 1.882 / 0.265 17 Pol ESPARGARO KTM 1'30.859 2.035 / 0.153 18 Mika KALLIO KTM 1'30.865 2.041 / 0.006 19 Hafizh SYAHRIN KTM 1'30.940 2.116 / 0.075 20 Miguel OLIVEIRA KTM 1'31.404 2.580 / 0.464 21 Tito RABAT Ducati 1'31.459 2.635 / 0.055 Fabio QUARTARARO Yamaha

Risultati Tyre Test Gran Premio d'Australia 2019 - Phillip Island