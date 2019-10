Autore:

PER IL TERZO POSTO La terzultima tappa del Mondiale di MotoGP 2019 si svolgerà a Phillip Island, dove nel weekend è in programma il Gran Premio d'Australia. La pioggia potrebbe rovinare l'intero fine settimana, ma su una delle piste più belle del mondo ci si giocherà comunque il terzo posto iridato, essendo il titolo mondiale già nella bacheca di Marc Marquez, e il secondo posto prenotato da Andrea Dovizioso. Per il terzo gradino del podio iridato sono invece in lizza quattro piloti raccolti in appena di 13 punti in classifica: Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci e Fabio Quartararo. In Australia puntano invece al riscatto Valentino Rossi, dopo un weekend da dimenticare a Motegi, sempre nell'attesa che Jorge "Godot" Lorenzo torni sui suoi livelli.

IL CIRCUITO Phillip Island ha ospitato il Gran Premio d'Australia sin dal primo appuntamento iridato, nel 1989, prima di lasciare il posto tra il 1991 e il 1996 alla pista di Eastern Creek. Dal 1997 a oggi invece l'isola dei canguri è tornata a essere il punto di riferimento del motociclismo nell'emisfero australe. Costruita negli anni '20 senza ancora un manto asfaltato, ospitava gare automobilistiche fino a quando non fu reso un circuito permanente negli anni '50. I suoi impianti furono abbandonati nei '70, ma nel 1985 la pista fu restaurata e modernizzata nella versione attuale: 11 curve di cui 7 a sinistra e 5 a destra per 13 metri di carreggiata e con una retta principale che si tuffa nell'oceano lunga 900 metri. Il record di Phillip Island appartiene a Marc Marquez su Honda, che nel 2013 in gara scese fino a 1'28"108, mentre in qualifica è stato Jorge Lorenzo su Yamaha, nello stesso anno, ad abbattere il muro degli 88": 1'27"899. Il più veloce di tutti a fine rettilineo è stato invece Andrea Dovizioso, che con la Ducati Desmosedici in versione 2015 ha toccato i 348 kmh.

I NUMERI Sulla pista di Phillip Island sono due i piloti ad aver vinto più di tutti nella classe MotoGP: Valentino Rossi e Casey Stoner, con 6 affermazioni a testa. Quelle di Valentino sono arrivate tra il 2001 e il 2005 con l'ultima vittoria nel 2014, ma il dottore vanta anche due affermazioni in 250 nel 1998 e 1999. Tra i piloti attualmente in attività nella classe MotoGP si contano anche 2 successi per Marc Marquez e uno per Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Maverick Vinales, il vincitore dello scorso anno. Allargando il discorso alle altre classi Marquez ha vinto anche nel 2010 in Moto3, Vinales nel 2014 in Moto 2 e Lorenzo nel 2006 e 2007 in 250. Non hanno mai vinto in MotoGP ma si sono imposti in Australia anche tanti altri piloti: Andrea Dovizioso nel 2004 in 125, Pol Espargaro nel 2012 e 2013 in Moto2, Alex Rins nel 2013 in Moto3 e nel 2015 in Moto2, Jack Miller nel 2014 in Moto3, Miguel Oliveira nel 2015 in Moto3 e 2017 in Moto2 e Joan Mir nel 2017 in Moto3.

IL METEO La pioggia potrebbe rovinare il weekend della MotoGP in Australia, sebbene occorra sempre fare attenzione con le previsioni meteo a lungo termine che potrebbero essere fallaci. Per tutto il weekend sono attese piogge sparse e temperature in picchiata, con forte vento che potrebbe rendere la vita ancora più complicata ai piloti. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 25 ottobre: precipitazioni sparse, temperature 10°-21°, precipitazioni 50%, umidità 67%, vento 31 kmh

Sabato 26 ottobre: piogge, temperature 9°-13°, precipitazioni 80%, umidità 68%, vento 45 kmh

Domenica 27 ottobre: precipitazioni sparse, temperature 10°-15°, umidità 67%, vento 31 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista asiatica. In occasione del GP del Giappone è prevista la differita su TV8, e occhio all'ora legale, che domenica notte anticiperà di un'ora sull'orologio tutti e tre i GP del weekend. A questo link tutti gli orari nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

