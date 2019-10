Autore:

La Redazione

PER IL TERZO POSTO La terzultima tappa del Campionato MotoGP 2019 sarà quella del sempre spettacolare Gran Premio d'Australia a Phillip Island. Su una delle piste più belle del mondo, non si giocherà per il titolo mondiale, già nella bacheca di Marc Marquez, né per il secondo posto, già prenotato da Andrea Dovizioso, ma per il terzo gradino del podio iridato. In lizza quattro piloti raccolti in un fazzoletto di 13 punti in classifica: Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci e Fabio Quartararo. Ma in Australia è atteso al riscatto anche Valentino Rossi, dopo un weekend da dimenticare a Motegi, sempre in attesa che Jorge "Godot" Lorenzo torni sui suoi livelli..

OCCHIO ALL'ORA LEGALE Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio d'Australia a Phillip Island. Fate attenzione all'ora legale che entrerà in vigore domenica notte. Il Warm Up della MotoGP terminerà infatti alle 2 di notte e la gara delle Moto3... di nuovo alle 2, ma una volta che alle 3 in punto avrete riportato i vostri orologi alle 2.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 25 ottobre

00.00: Moto3 Prove Libere 1

00.55: Moto2 Prove Libere 1

01.50: MotoGP Prove Libere 1

04.15: Moto3 Prove Libere 2

05.10: Moto2 Prove Libere 2

06.05: MotoGP Prove Libere 2

Sabato 26 ottobre

00.00: Moto3 Prove Libere 3

00.55: Moto2 Prove Libere 3

01.50: MotoGP Prove Libere 3

03.35: Moto3 Qualifiche

04.30: Moto2 Qualifiche

05.25: MotoGP Prove Libere 4

06.05: MotoGP Qualifiche

Domenica 27 ottobre

00.40: Moto3 Warm Up

01.10: Moto2 Warm Up

01.40: MotoGP Warm Up

02.00: Moto3 Gara*

03.20: Moto2 Gara*

05.00: MotoGP Gara*

*Orario dopo l'introduzione dell'ora legale.

Differite TV8

Sabato 26 ottobre

14.00: Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche - sintesi

Domenica 27 ottobre

11.00: Moto3 Gara

12.15: MotoGP Gara

14.00: Moto2 Gara