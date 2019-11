PRIMO CAMPIONE ELETTRICO Matteo Ferrari è il primo Campione del Mondo della storia tra le moto elettriche. Si è assegnato infatti nel weekend del Motomondiale a Valencia anche il titolo della classe MotoE, con ben due gare previste nel weekend. Dopo la doppietta di Misano Adriatico, Matteo ha potuto amministrare un buon vantaggio e soprattutto non prendersi rischi, né in gara 1, dov'è giunto terzo a tavolino, dopo la squalifica del diretto rivale Hector Garzo per pressione delle gomme irregolare, né in gara 2, che ha concluso in quinta posizione, sufficiente per laurearsi primo vincitore della Coppa del Mondo di MotoE.

DOPPIETTA BRASILIANA Entrambe le gare di Valencia sono state territorio di caccia del brasiliano Eric Granado, capace con questa doppietta di risalire fino alla terza posizione del mondiale, alle spalle dello stesso Bradley Smith battuto al Ricardo Tormo sia in gara 1 (primo sul traguardo davanti a Garzo, poi squalificato e a Smith), sia in gara 2, quando lo ha rimontato e superato all'ultimo giro. Matteo Ferrari ha scelto in tutto questo di non prendersi rischi, visto il forte vento che ha sferzato il tracciato valenciano, e di portare sana e salva la sua moto fino al traguardo in entrambe le occasioni. E così, con 99 punti contro gli 88 di Smith e i 71 di Granado, l'italiano ha festeggiato il trionfo.

DEDICA IN ALTO Al termine della sua fatica, Matteo Ferrari ha festeggiato in sella alla sua Ego Corsa Energica, la moto realizzata da Enel X e settata dal team Trentino, gestito dalla storica scuderia Gresini Racing. L'italiano ha commentato: "È una sensazione incredibile quella di essere il primo campione di questa categoria. Dedico questo trionfo a mio padre, che è mancato quattro anni fa, e anche a mia madre, che ha sempre creduto in me. Un grazie particolare alla squadra che ha fatto un lavoro favoloso."

Classifica finale Coppa del Mondo MotoE 2019

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Matteo FERRARI Energica ITA 99 2 Bradley SMITH Energica GBR 88 3 Eric GRANADO Energica BRA 71 4 Hector GARZO Energica SPA 69 5 Mike DI MEGLIO Energica FRA 63 6 Xavier SIMEON Energica BEL 58 7 Alex DE ANGELIS Energica RSM 47 8 Jesko RAFFIN Energica SWI 47 9 Niccolo CANEPA Energica ITA 46 10 Mattia CASADEI Energica ITA 39 11 Sete GIBERNAU Energica SPA 38 12 Nicolas TEROL Energica SPA 33 13 Joshua HOOK Energica AUS 28 14 Maria HERRERA Energica SPA 27 15 Niki TUULI Energica FIN 26 16 Lorenzo SAVADORI Energica ITA 24 17 Randy DE PUNIET Energica FRA 21 18 Kenny FORAY Energica FRA 11

Risultati Gara-1 GP Valencia 2019 - Moto E

Pos. Pilota Team Tempo 1 Eric GRANADO Avintia Esponsorama Racing 11'49.900 2 Hector GARZO Tech 3 E-Racing +0.576 3 Bradley SMITH One Energy Racing +0.706 4 Matteo FERRARI TRENTINO Gresini MotoE +3.213 5 Xavier SIMEON Avintia Esponsorama Racing +6.310 6 Alex DE ANGELIS OCTO Pramac MotoE +7.383 7 Niccolo CANEPA LCR E-Team +7.732 8 Jesko RAFFIN Dynavolt Intact GP +8.888 9 Joshua HOOK OCTO Pramac MotoE +9.634 10 Mattia CASADEI Ongetta SIC58 Squadracorse +10.676 11 Mike DI MEGLIO EG 0,0 Marc VDS +10.923 12 Sete GIBERNAU Join Contract Pons 40 +12.177 13 Randy DE PUNIET LCR E-Team +15.569 14 Nicolas TEROL OpenBank Ángel Nieto Team +15.783 15 Maria HERRERA OpenBank Ángel Nieto Team +15.821 16 Lorenzo SAVADORI TRENTINO Gresini MotoE +16.165 17 Kenny FORAY Tech 3 E-Racing +21.668