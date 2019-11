Autore:

La Redazione

CALA IL SIPARIO Si appresta a calare il sipario sul Motomondiale 2019. La tappa di Valencia, dove domenica 17 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana, sarà anche l'ultima del campionato. Marc Marquez ga già vinto da tempo il suo ottavo titolo mondiale, mentre Andrea Dovizioso è già certo della seconda piazza iridata, per il terzo anno consecutivo. Si lotta per il terzo posto, con gli spagnoli Maverick Vinales e Alex Rins, separati da 7 punti in classifica, a contendersi il bottino. Della partita per la vittoria sulla pista spagnola saranno anche le tre Yamaha di Valentino Rossi, Fabio Quaratararo e Franco Morbidelli, ma non si possono escludere neanche i ducatisti Danilo Petrucci e Jack Miller, e l'hondista Cal Crutchlow. Sorprenderebbe invece la presenza più in alto in classifica di Jorge Lorenzo.

IL CIRCUITO La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29"401. Il maiorchino detiene anche il record in gara: 1'31"171 sempre stabilito tre anni or sono, mentre la velocità di punta la detiene Andrea Dovizioso, che nel 2015 con la Ducati a toccato la veloità di 335,9 kmh.

I NUMERI Quella di Valencia è una delle piste peggiori per Valentino Rossi, che vi ha vinto solo due volte in MotoGP, nel 2003 e 2004. Dopo di allora il centauro di Tavullia ha sempre patito questo ciruito, dove è sempre andato invece molto fote lo spagnolo Jorge Lorenzo, con quatttro affermazioni nella classe regina. Tra i piloti iscritti al Mondiale 2019 si contano anche le due vittorie di Marc Marquez e Andrea Dovizioso rispettivamente nel 2014 e 2018, ma il vero e proprio maestro del Ricardo Tormo è Daniel Pedrosa, che al poker di successi in MotoGP aggiunge due vittorie in 250 e una in 125. Da segnalare anche i successi di Miguel Oliveira (ben tre, due in Moto2 e uno in Moto3), Johann Zarco (in Moto2 nel 2016), Karel Abraham (in Moto 2 nel 2010), Maverick Vinales (nel 2013 in Moto3 e nel 2011 in 125) e Jack Miller (2014 in Moto3)

IL METEO A Valencia le previsioni meteo per l'ultima tappa del Motomondiale 2019 sono discrete: cielo velato da nubi ma soleggiato, con temperature però rigide e possibilità di vento forte per tutti e tre i giorni del weekend sulla località di Cheste. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 15 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 4°-15°, precipitazioni 0%, umidità 43%, vento 24 kmh

Sabato 16 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 5°-15°, precipitazioni 10%, umidità 44%, vento 16 kmh

Domenica 17 novembre: Parzialmente nuvoloso, temperature 8°-15°, precipitazioni 10%, umidità 45%, vento 24 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2, Moto3 e MotoE impegnate anch'esse sulla pista valenciana. In occasione del GP della Comunità Valenciana è prevista la diretta su TV8. A questo link tutti gli orari nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 17 novembre 2019, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 16 novembre 2019, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 16 novembre 2019, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE 4

Sabato 16 novembre 2019, ore 13.30

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 16 novembre 2019, ore 9.55

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 15 novembre 2019, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 15 novembre 2019, ore 9.55