FABIO VI! Sesta pole in carriera per Fabio Quartararo! Il talentino della Yamaha Petronas regola un gruppetto di piloti serratissimo con la Honda di Marc Marquez, la Ducati di Jack Miller e la Yamaha di Maverick Vinales che gli terminano negli scarichi, raccolti in appena due decimi. Domani scatterà dunque dalla prima fila nel Gran Premio della Comunità Valenciana il francese, con Vinales che in seconda fila sarà accompagnato dagli italiani Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Terza fila per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins e per la Honda di Cal Crutchlow, mentre deludono Danilo Petrucci (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha), rispettivamente 10° e 12°, con in mezzo Pol Espargaro (KTM).

PRIMO RUN Il primo a far segnare sulla cronotabella un tempo buono è stato Jack Miller, 1'30"405 nelle fasi iniziali della Q2. L'australiano della Ducati è stato beffato da Maverick Vinales in 1'30"365, con Marc Marquez che si è infilato subito in seconda posizione. Fabio Quartararo però mette d'accordo tutti in 1'30"235, un tempo distante appena 3 millesimi da quello che al mattino gli aveva garantito la prima posizione nelle FP3. Dopo il primo run un poker di italiani seguiva i primi quattro, nell'ordine Morbidelli, Petrucci, Rossi e Dovizioso.

SECONDO RUN La tornata di giri decisiva comincia con il super tempo di Jack Miller, in palla per tutto il weekend con la sua Ducati e capace di timbrare un fantastico 1'30"086! A un minuto e mezzo dal termine lo beffa però Fabio Quartararo, che sfiora il muro dei 90" chiudendo in 1'30"007. Vinales migliora e si mette in terza posizione a un decimo dall'australiano, mentre Marquez si ferma a 3 millesimi dal tempo del francese! Sbagliano Rossi e Vinales che si rilanciano con Quartararo che scende sotto l'1'30 in 1'29"978! Cala la bandiera a scacchi e stanno ancora tutti spingendo ma nessuno migliora più e il francese raccoglie la sesta pole dell'anno!

👏 @FabioQ20 closes the year with his SIXTH pole position!



Can the @sepangracing rider's rookie season end in the grand manner tomorrow? 🤔#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/AdtECRyVF4 — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

BAGNAIA ASSENTE Dalla Q1 si erano qualificati Alex Rins con la Suzuki in 1'30"538 e Pol Espargaro con la KTM, distante appena 5 millesimi, che avevano tenuto fuori Johann Zarco (Honda), Michele Pirro (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia), domani tutti e tre in quinta fila. Apre la sesta fila Jorge Lorenzo (Honda), che dà qualche segnale di risveglio nell'ultimo weekend in pista della sua carriera, davanti a Mika Kallio (KTM) e Tito Rabat (Ducati). Non buona invece la qualifica di Andrea Iannone (Aprilia), che domani scatterà 18° dietro anche al debuttante Iker Lecuona con la KTM. Non ha preso parte alla sessione Francesco Bagnaia (Ducati), reduce dall'incidente del mattino, dove ha riportato un lieve trauma cranico con perdita di memoria e, soprattutto, una frattura al polso.

One last chance to admire a #MotoGP superstar! ✨@lorenzo99 will start his final Grand Prix from 16th on the grid tomorrow 💪#ThankYouJorge | #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/8iJImGi2aH — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

Risultati Qualifiche 2 - Q2 MotoGP Comunità Valenciana - Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'29.978 2 Marc MARQUEZ Honda 1'30.010 0.032 / 0.032 3 Jack MILLER Ducati 1'30.086 0.108 / 0.076 4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.178 0.200 / 0.092 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.449 0.471 / 0.271 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'30.511 0.533 / 0.062 7 Joan MIR Suzuki 1'30.573 0.595 / 0.062 8 Alex RINS Suzuki 1'30.595 0.617 / 0.022 9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'30.726 0.748 / 0.131 10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.771 0.793 / 0.045 11 Pol ESPARGARO KTM 1'30.908 0.930 / 0.137 12 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.954 0.976 / 0.046

Risultati Qualifiche 1 - Q1 MotoGP Comunità Valenciana - Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Alex RINS Suzuki 1'30.538 2 Pol ESPARGARO KTM 1'30.543 0.005 / 0.005 3 Johann ZARCO Honda 1'30.826 0.288 / 0.283 4 Michele PIRRO Ducati 1'30.949 0.411 / 0.123 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'30.972 0.434 / 0.023 6 Jorge LORENZO Honda 1'31.295 0.757 / 0.323 7 Mika KALLIO KTM 1'31.383 0.845 / 0.088 8 Tito RABAT Ducati 1'31.507 0.969 / 0.124 9 Iker LECUONA KTM 1'31.658 1.120 / 0.151 10 Andrea IANNONE Aprilia 1'31.714 1.176 / 0.056 11 Karel ABRAHAM Ducati 1'31.815 1.277 / 0.101 12 Hafizh SYAHRIN KTM 1'31.839 1.301 / 0.024

Risultati FP4 MotoGP Comunità Valenciana - Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)