FUORI I... TERZI! Si appresta a calare il sipario sul Motomondiale 2019. La tappa di Valencia, dove domenica 17 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana, sarà anche l'ultima del campionato. Marc Marquez ga già vinto da tempo il suo ottavo titolo mondiale, mentre Andrea Dovizioso è già certo della seconda piazza iridata, per il terzo anno consecutivo. Si lotta per il terzo posto, con gli spagnoli Maverick Vinales e Alex Rins, separati da 7 punti in classifica, a contendersi il bottino. Della partita per la vittoria sulla pista spagnola saranno anche le tre Yamaha di Valentino Rossi, Fabio Quaratararo e Franco Morbidelli, ma non si possono escludere neanche i ducatisti Danilo Petrucci e Jack Miller, e l'hondista Cal Crutchlow. Sorprenderebbe invece la presenza più in alto in classifica di Jorge Lorenzo.

ORARI TRADIZIONALI Con il GP Valenciano si torna ad avere orari europei e dunque per noi tradizionali, dopo diverse gare in giro per il globo. L'apice, nonché epilogo, della stagione, andrà dunque in scena con la classe MotoGP in programma per le 14 di domenica. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno anch'esse l'evento in diretta. Di seguito tutti gli orari del weekend, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 e anche dell'elettrica MotoE, impegnati nel Gran Premio della Comunità Valenciana all'autodromo Ricardo Tormo di Cheste.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Giovedì 14 novembre

16.00: MotoE Prove Libere 1

Venerdì 15 novembre

09.00: Moto3 Prove Libere 1

09.55: MotoGP Prove Libere 1

10.55: Moto2 Prove Libere 1

11.50: MotoE Prove Libere 1

13.15: Moto3 Prove Libere 2

14.10: MotoGP Prove Libere 2

15.10: Moto2 Prove Libere 2

16.05: E-Pole

Sabato 16 novembre

09.00: Moto3 Prove Libere 3

09.55: MotoGP Prove Libere 3

10.55: Moto2 Prove Libere 3

12.35: Moto3 Qualifiche

13.30: MotoGP Prove Libere 4

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

16.15: MotoE Gara n.1

Domenica 17 novembre

08.20: Moto3 Warm Up

08.50: Moto2 Warm Up

09.20: MotoGP Warm Up

10.50: MotoE Gara n.2

11.00: Moto3 Gara

12.20: Moto2 Gara

14.00: MotoGP Gara

Dirette TV8

Sabato 16 novembre

12.35: Moto3 Gara

14.10: MotoGP Gara

15.05: Moto2 Gara

Domenica 17 novembre

11.00: Moto3 Gara

12.20: Moto2 Gara

14.00: MotoGP Gara