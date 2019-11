SEMPRE FABIETTO Cielo sereno ma con temperature basse e pista scivolosa hanno caratterizzato la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana al Ricardo Tormo di Cheste, nei sobborghi di Valencia, dove domenica si correrà l'ultima gara del Motomondiale 2019. Davanti a tutti ha chiuso Fabio Quartararo, che ha preceduto Jack Miller e Marc Marquez di una manciata di millesimi. Il talentino del team Yamaha Petronas si è preso la leadership nel finale, strappandola a un ottimo Miller che si era appena messo in testa con la Ducati, dopo che per quasi tutta la sessione a comandare era stata la Honda di Marquez. Il campione spagnolo, come suo solito, aveva subito cercato il tempo a inizio sessione, per poi concentrarsi sul lavoro in ottica gara.

TOP TEN E ITALIANI Ai piedi del podio virtuale hanno chiuso le due Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, racchiuse entro i due decimi dal tempo del leader. Molto bene anche Joan Mir e Pol Espargaro, a 3 e 4 decimi da Quartararo, mentre Valentino Rossi è ottavo e paga mezzo secondo dal compagno di moto. Nella top ten hanno chiuso anche Andrea Dovizioso con la sua Ducati, a quasi 7 decimi, e Alex Rins con la Suzuki. Danilo Petrucci è stato il quarto degli italiani, e ha chiuso in 11° posizione, preceedendo di tre piazze la wild card Michele Pirro con Andrea Iannone 16° e Francesco Bagnaia 20°. Jorge Lorenzo, che ieri ha annunciato il suo addio alla MotoGP dopo questa gara, inizia il weekend con il 18° tempo.

FUOCO PIRRO Qualche problema per la Ducati con Michele Pirro, tester ufficiale in gara questo fine settimana, che ha dovuto abbandonare la sua Desmosedici GP19 nella ghiaia in fiamme. Problemi anche per Valentino Rossi, che scivola sul finire di sessione e non può migliorare l'ottimo terzo crono stabilito nella prima parte di FP1, venendo superato da tutti i piloti che negli ultimi minuti hanno montato gomme da tempo. La seconda sessione di prove libere è in programma alle 14.10.

