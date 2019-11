EPILOGO STAGIONALE Si è chiusa ufficialmente ieri sera a Valencia la stagione 2019 del Motomondiale, con la serata di gala per la consegna dei premi ai vincitori di ogni categoria della passata stagione. Sul palco tutti i piloti più forti del 2019, da Marc Marquez, Alex Marquez e Lorenzo Dalla Porta, vincitori delle tre classi nel Motomondiale, a Matteo Ferrari, primo campione della classe MotoE. Tanti i riconoscimenti per gli italiani, tra cui quelli di "Rookie of the Year" per le classi Moto3 e Moto2, con Celestino Vietti e Fabio Di Giannantonio protagonisti, mentre il premio nella classe regina è andato a Fabio Quartararo. Di seguito l'elenco completo dei premiati e la photogallery della serata.

Classe MotoGP

1° classificato: Marc Marquez (Spagna, Honda)

2° classificato: Andrea Dovizioso (Italia, Ducati)

3° classificato: Maverick Vinales (Spagna, Yamaha)

Rookie of the year: Fabio Quartararo (Francia, Yamaha)

Best qualifier: Marc Marquez (Spagna, Honda)

Titolo Costruttori: Honda (Giappone)

Team: Repsol Honda Team (Spagna)

Classe Moto2

1° classificato: Alex Marquez (Spagna, Kalex)

2° classificato: Brad Binder (Sud Africa, KTM)

3° classificato: Thomas Luthi (Svizzera, Kalex)

Rookie of the year: Fabio Di Giannantonio (Italia, Speed Up)

Titolo Costruttori: Kalex (Germania)

Classe Moto3

1° classificato: Lorenzo Dalla Porta (Italia, Honda)

2° classificato: Aron Canet (Spagna, KTM)

3° classificato: Marcos Ramirez (Spagna, Honda)

Rookie of the year: Celestino Vietti (Italia, KTM)

Titolo Costruttori: Honda (Giappone)

Coppa del Mondo MotoE

1° classificato: Matteo Ferrari (Italia)

2° classificato: Bradley Smith (Gran Bretagna)

3° classificato: Eric Granado (Brasile)

Premi giovanili

Red Bull Rookies Cup: Carlos Tatay (Spagna)

Asia Talent Cup: Sho Nishimura (Giappone)

British Talent Cup: Scott Ogden (Gran Bretagna)

Moto3 CEV: Jeremy Alcoba (Spagna)